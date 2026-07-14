"감시 무풍지대"·"일감 몰아주기"…쏟아진 질타

<앵커>



투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 국회 국정조사특위의 1차 청문회가 열렸습니다. 여야 위원들은 선관위가 감시 사각지대에 놓여 있었고, 일감 몰아주기 문제도 드러났다며 한목소리로 질타했습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



지난 2023년 전현직 간부들의 친인척 특혜채용 비리가 문제 된 뒤 개방형 감사관 제도를 도입한 중앙선거관리위원회.



오늘(14일) 열린 투표용지 부족 사태 국회 청문회에서는 감사제도 개편 뒤에 오히려 징계 감경 비율이 늘었다는 지적이 나왔습니다.



[윤건영/민주당 의원 : 이러니 선관위는 감시 감독의 무풍지대, 치외법권과도 같다는 지적을 하는 것 아니겠습니까.]



선관위가 전직 직원과 그 가족이 관련된 3개 업체와 총 175억 원어치에 달하는 계약 103건을 맺었다며 일감 몰아주기식 '선피아 카르텔' 아니냔 질타도 쏟아졌습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 퇴직하자마자 1년밖에 안 된 조직에 저렇게 수의계약 몰아주는 것 적절합니까?]



[노태악/전 중앙선거관리위원장 : 부적절하다고 봅니다.]



중앙선관위가 선거소청 심사를 앞둔 서울시선관위에 사실상 '기각 의견'을 담은 참고 자료를 보내 독립성 침해 소지가 있다는 SBS 보도와 관련한 질의에 위철환 직무대행은 이렇게 답했습니다.



[최보윤/국민의힘 의원 : 심사 시작도 전에 중앙선관위 사무처가 법률 검토 의견을 보낸 겁니다. 선거 농단 아닙니까?]



[위철환/중앙선거관리위원장 직무대행 : 절대로 독립적으로 해야 된다고 생각합니다. 죄송하게 생각합니다.]



선관위는 일부 지역에서 같은 득표수가 나온 이른바 '쌍둥이 득표' 논란에 국회가 의결할 경우 '공개 재검표가 가능하다'고 답했고, 참정권을 침해 당한 유권자들에게 배상을 해야 한단 지적엔 '검토하겠다'는 입장을 밝혔습니다.



서울 올림픽공원에 보관된 투표지 247만 장의 재검표 문제를 놓고 민주당은 즉각 재검표를, 국민의힘은 특검이 우선이란 입장을 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 원형희)