[단독] 꼭대기 찍고 계단으로…소화전 안 '수상한 뭉치'

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<앵커>대구의 한 아파트에서 최근 석 달 동안 다섯 차례나 마약이 발견됐습니다. 아파트 CCTV를 보니 대낮은 물론 한밤중에도 마약 유통책이 자유롭게 드나들며 마약을 숨기고 있었습니다.왜 이 아파트가 표적이 된 건지, TBC 안상혁 기자가 단독 취재했습니다.<기자>지난 4월 대구의 한 아파트.대낮에 20대로 보이는 남성이 마치 주민인 것처럼 자연스럽게 엘리베이터에 오릅니다.얼굴도 가리지 않은 이 남성은 최고층에서 내린 뒤 공용 계단을 따라 내려오며 곳곳에 합성 대마가 든 기기를 숨겼습니다.불과 몇 시간 전에도 또 다른 남성이 같은 아파트를 찾았습니다.자정에 가까운 시각 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 역시나 엘리베이터를 타고 최고층으로 향했습니다.똑같은 수법으로 4시간 동안 무려 10개 라인을 돌아다니며 마약을 숨겼는데, 입주민과 마주칠 뻔한 아찔한 상황도 여러 차례 벌어졌습니다.[김명종/아파트 주민 : 손녀, 손자가 살고 있어서 그 얘기를 했더니 깜짝 놀라더라고요.]지난달에도 마약은 또 발견됐습니다.관리 사무소 직원이 시설물을 점검하던 중 3곳에서 잇따라 마약을 발견한 겁니다.마약을 숨긴 곳은 소화전이나 이런 피난 유도등처럼 주민들의 눈에 잘 띄지 않는 공용시설이었습니다.이렇게 쉽게 열리는데요.마약에 자석을 붙여 안에 숨겼던 겁니다.이 아파트는 준공된 지 30년이 지난 노후 단지로 공동 현관에 출입 비밀번호가 없어 외부인이 자유롭게 드나들 수 있습니다.[박홍철/아파트입주자대표회장 : 우리 아파트에만 집중적으로 온 게 아니고 인근 아파트를 경유하고 (온 것이 확인돼서) 아무래도 인근 단지와도 서로 협조를 구해서.]경찰은 CCTV 등을 토대로 마약 유통 조직의 행방을 추적하는 한편, 추가 은닉 장소가 있는지도 수사를 이어가고 있습니다.(영상취재 : 김도윤 TBC)TBC 안상혁