무릎까지 차면 눈앞 110kg…"맨발로 밀듯이 걸어라"

<앵커>



비가 많이 올 때, 지하 공간은 가장 위험한 곳이 됩니다. 물이 성인 무릎까지만 차올라도 탈출은 사실상 불가능합니다. 조금이라도 물이 차기 시작하면 즉시 대피해야 하는데요.



동은영 기자가 대응 요령을 취재했습니다.



<기자>



태풍 힌남노가 강타한 4년 전, 하천이 범람하며 경북 포항의 한 아파트 지하주차장이 물에 잠겨 7명이 목숨을 잃었습니다.



주차장 침수 소식에 차를 빼러 갔던 주민들이었습니다.



같은 해 여름, 서울 관악구에서는 40대 자매와 10대 딸이 반지하를 미처 탈출하지 못하고 숨졌습니다.



최근 10년간 풍수해로 인해 숨지거나 실종된 경우 중 약 20%는 지하 공간 침수로 인해 발생했습니다.



[공하성/우석대 소방방재학과 교수 : 물이 들어오는 곳으로 대피를 해야되는데 그곳에 물이 아주 급물살을 타고 물이 유입이 되죠.]



취재진이 직접 침수 상황을 체험해봤습니다.



물이 약 50cm 정도로 제 무릎까지 차 있는데요.



아무리 힘을 줘도, 문이 안 열립니다.



성인 남성이 밀어도 문이 들썩이기만 할 뿐, 열리지는 않습니다.



[김학수/국립재난안전연구원 도시홍수실험팀장 : 한 50cm만 물이 차도 문밖에 한 110kg가량 바윗덩어리가 있는 거랑 비슷한 효과를 내거든요. 그 정도로 문이 무거워서 열리지 않는다는 거죠.]



성인 무릎 높이로 물이 차면 닫혀 있는 문을 열고 탈출하기가 불가능해지는 만큼, 물이 조금이라도 차오르는 조짐이 보이면 그 즉시 대피해야 한다는 겁니다.



흙탕물이 쏟아져 들어오는 계단을 오를 때는 양손으로 난간을 꼭 붙잡아야 합니다.



물이 계속 들어와 발을 떼기 어렵게 만드는 장화나 미끄러질 수 있는 구두보다는 차라리 맨발이 낫습니다.



[최연우/보라매안전체험관 운영팀장 : 보통 토사 때문에 (계단 바닥이) 보이지 않는 상황이기 때문에 그 상황에서 발을 많이 띈다는 건 수압 때문에 뒤로 넘어질 수 있기 때문에 거의 바닥에 밀착하듯이….]



지하주차장과 지하차도에서도 물이 차오르기 시작하면 차량은 포기하는 게 좋습니다.



바퀴 절반 정도까지만 물이 차올라도 수압 때문에 차량 내부에 갇힐 위험이 있습니다.



만약 대피가 늦어 차량 안에 갇힌 경우 창문을 열거나 부수고, SUV의 경우 트렁크를 열어 탈출로부터 확보해야 합니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김종태, 디자인 : 장채우)