오늘 밤 수도권에 강한 비바람…이 시각 광화문

<앵커>



장맛비와 폭염이 반복되는 가운데, 오늘(14일) 밤에는 중부 지방을 중심으로 집중 호우와 강풍에 대비하셔야겠습니다. 퇴근 시간부터 서울과 경기 북부를 중심으로 빗줄기가 굵어지기 시작했는데요. 광화문에 나가있는 취재기자 연결하겠습니다.



권민규 기자, 비가 꽤 쏟아져서 퇴근하는 시민분들이 상당히 불편했을 거 같은데, 지금은 어떻습니까?



<기자>



네, 이곳 광화문 세종대로 사거리는 직장인들 퇴근이 시작된 저녁 6시부터 비가 내리기 시작했습니다.



지금은 빗방울이 많이 약해졌지만 여전히 우산을 꼭 붙들고 가는 시민들 모습 볼 수 있습니다.



기상청은 오늘(14일) 저녁 6시부터 내일까지 서울과 수도권 일대에 30에서 최대 100밀리미터의 장맛비가 내릴 걸로 예상했는데요.



이번 장맛비의 특징이기도 하죠, 국지적이고 산발적으로 비가 내렸다 그쳤다를 반복하는데, 바람까지 매우 강하게 불 걸로 예보돼 있어 안전에 각별히 유의하셔야겠습니다.



<앵커>



경기 북부에도 특히 강한 비가 예보됐다고요?



<기자>



네, 그렇습니다.



기상청은 경기 북부에 최대 120밀리미터, 강원 북부 내륙에도 강풍을 동반한 100밀리미터의 비가 내릴 걸로 전망했습니다.



많은 비가 예보된 강원 철원과 화천, 경기 남북부와 인천 일대에는 호우주의보가 발효된 상태입니다.



산림청도 오늘 오후 3시를 기준으로 강원도와 경기도에 산사태 위기경보를 2단계인 '주의' 단계로 격상했습니다.



북한에도 많은 비가 예상되면서, 임진강과 한탄강 수위가 급격히 높아질 수 있어, 인근 주민들은 피해 없도록 잘 살피셔야겠습니다.



현재 수도권 일대에 강한 비를 뿌리고 있는 구름들은 자정을 기해 점차 충청도와 전라도 쪽으로 내려갈 걸로 보입니다.



(현장진행 : 서진호, 영상취재 : 배문산, 영상편집 : 김호진)