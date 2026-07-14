'초고가 1주택' 실시간 투표…집값 기준엔 "의외네"

<앵커>



오늘(14일)은 부동산 정책부터 AI시대 성장과 분배 문제까지, 굵직한 경제 현안에 대한 논의가 이어졌습니다. 먼저 청와대에서 열린 국무회의에선 수십억 원이 넘는 '초고가 1주택'의 보유 부담을 늘리는 문제가 다뤄졌습니다. 이재명 대통령은 여기에 대한 찬반과 초고가 기준을 얼마로 잡을지, 국민 의견을 실시간 댓글로 물었습니다.



첫 소식, 강민우 기자입니다.



<기자>



부동산 정책 관련 부처 보고가 진행되던 오늘 오전 국무회의.



이재명 대통령은 소위 '똘똘한 한 채'나 100억 원 이상하는 초고가 주택에 다른 1주택과 똑같이 부담을 지우는 것에 사회적 논란이 있다면서 유튜브의 실시간 댓글 기능을 통해 국민에게 물어보자고 즉석 제안을 했습니다.



[이재명 대통령 : '실거주 1주택인데, 초고가 주택에 대해서는 좀 차별적으로 부담시키는 게 좋겠다'에 동의하시면 1번, 그거 아니다 2번 한 번 눌러주시면 좋겠습니다.]



몇 분 뒤, 결과가 나왔습니다.



[임기근/국무조정실장 : 대부분의 댓글이 1번입니다. (비중이 얼마나 돼요?) 비중이 한 90%대….]



[이재명 대통령 : 초고가 주택은 실거주 1주택이라도 좀 강화하자는 점에 대해서 대체적으로 동감하는 거 같네요.]



'초고가 주택'의 기준을 시가 얼마로 잡을지에 대해서도 의견을 수렴해 보자고 제안했는데, 30억 원이 적정하다는 댓글이 많이 나왔다는 답변에 다소 놀라는 반응을 보였습니다.



[이재명 대통령 : 의외네. 한 50억 할 줄 알았는데, (20억도 꽤 많습니다.) 20억도 많아요?]



이 대통령은 한성숙 국무총리에게 이런 말도 건넸는데,



[이재명 대통령 : 그거(20억 원 기준) 하면 우리 큰일 날 거 같은데? 여기 20억 넘어요? 난 집 없어요, 이제.]



[한성숙/국무총리 : 집 한 채 있습니다. 근데 20억 넘습니다.]



국무회의 뒤 청와대는 이 대통령이 지난 2월 매물로 내놓은 분당 아파트가 가계약을 거쳐 곧 매도가 완료된다고 설명했습니다.



이 대통령은 집값을 잡기 위해 세금을 부과한다는 이야기는 사실이 아니라면서 왜곡된 현행 부동산 세제를 바로잡는 게 1차 목표고, 집값을 잡는 건 부수적 효과라고 설명했습니다.



[이재명 대통령 : 조세가 기본적 기능을 못하다 보니까 그게 부동산 투기 유발 요인이 되어 버린 거예요.]



이 대통령의 즉석 의견 수렴은 다음 주 부동산 대토론회를 앞두고 주요 쟁점을 띄우며 의제 선점에 나선 거란 해석이 나옵니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 유미라)