손정의 "2040년 로봇 10억 대·AI 에이전트 100조 개 일할 것"

▲ 손정의 일본 소프트뱅크그룹(SBG) 회장 겸 사장

손정의(일본명 손 마사요시) 일본 소프트뱅크그룹(SBG) 회장이 2040년경 인공지능(AI)을 탑재한 휴머노이드 로봇이 10억 대가량 가동되고 AI 관련 시장 규모가 전 세계 국내총생산(GDP) 합산의 20%에 달할 것이라고 전망했습니다.손 회장은 14일 도쿄에서 열린 관계사 대상 강연회에서 향후 십수 년 내에 노동의 중심이 인류가 아닌 로봇으로 이동한다고 강조했다고 교도통신, NHK 등이 전했습니다.그는 2040년경 AI 로봇 시장 규모가 7천조 엔(약 6경 4천400조 원)에 이르며 전 세계 GDP의 5분의 1을 차지할 것이라고 예측했습니다.그는 100조 개에 이르는 AI 에이전트가 서로 의사소통하면서 쉴 새 없이 일하는 'AI 에이전트 경제'를 예측한 뒤 방대한 AI 가동을 위한 데이터센터, 전력, 반도체 등 AI 인프라에 대한 투자가 연간 800조 엔(약 7천400조 원) 규모로 필요하다고 언급했습니다.손 회장은 AI 에이전트 보급에 필요한 전력과 데이터센터 등 인프라 투자를 강화해 나갈 생각을 밝혔습니다.소프트뱅크는 미국에서 AI 컴퓨팅 자원 임대 사업에 뛰어드는 것으로도 알려졌습니다.블룸버그 통신에 따르면 소프트뱅크그룹과 통신 자회사 소프트뱅크는 지난 2일(현지시간) 하이퍼스케일러 등 대기업에 AI 칩과 클라우드 서비스를 제공할 합작법인 'SB 네오'를 설립한다고 밝혔습니다.AI 연산의 핵심 자원인 그래픽처리장치(GPU) 인프라에 특화된 이른바 '네오클라우드' 사업으로, 대규모 AI 모델 훈련·추론용 데이터센터 용량을 2030년까지 10기가와트(GW) 규모로 늘리는 게 목표입니다.미야카와 준이치 소프트뱅크 대표는 "충분한 전력을 확보할 수 있고 데이터센터에 적합한 부지라면 미국 전역을 검토하고 있다"며 사업이 성공하면 목표치가 10GW를 넘어설 수도 있다고 말했습니다.이번 사업으로 통신 자회사의 연간 영업이익이 3조∼4조 엔(약 28조 3천억∼37조 7천억 원) 규모로 3∼4배 뛸 수 있다고 관계자들은 전했습니다.소프트뱅크그룹이 오픈AI에 오는 10월까지 총 650억 달러를 투자하기로 한 만큼, 오픈AI가 이 사업의 주요 고객이 될 가능성도 있는 것으로도 전망됩니다.(사진=연합뉴스)