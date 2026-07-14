'태권도 전설' 이대훈, 유엔난민기구 친선사절로 활동

▲ 이대훈 유엔난민기구 친선사절(왼쪽)과 김새려 유엔난민기구 한국대표부 대표

'태권도 전설' 이대훈이 유엔난민기구(UNHCR) 친선사절로 활동한다고 UNHCR 한국대표부가 14일 밝혔습니다.UNHCR 친선사절은 스포츠·예술 등 자기 전문 분야에서의 인지도와 영향력을 바탕으로 대중의 인식 변화와 인도주의 캠페인 참여를 끌어내는 핵심 파트너를 말합니다.이대훈은 앞으로 난민들의 어려움을 알리고 이들을 위한 국제사회의 관심을 촉구하는 활동을 펼치게 됩니다.이에 앞서 전 세계 실향민의 생존과 보호를 위한 여러 캠페인에 동참하는 등 UNHCR의 다양한 인도주의 활동에 꾸준히 힘을 보태기도 했습니다.특히 이대훈이 친선사절로 활동하게 된 데는 요르단 아즈락 난민촌과의 인연이 바탕이 됐습니다.인터넷 환경이 열악한 난민촌에서 자신을 롤모델로 삼아 태권도 훈련을 하던 난민 소년이 UNHCR을 통해 영상 메시지를 보내온 게 시작이었습니다.이후 두 사람은 세계선수권대회 현장에서 참가 선수와 세계태권도연맹(WT) 선수위원으로 만났습니다.이 난민 선수가 올림픽 난민팀 선수로 올림픽 무대에 서는 과정을 지켜보며, 이대훈은 난민 청소년들을 위한 조력자가 되겠다고 결심했습니다.세계태권도연맹의 지원도 있었습니다.세계태권도연맹은 2016년 태권도박애재단(THF)을 설립하고, 같은 해 UNHCR과 파트너십을 체결했습니다.이후 아즈락 난민촌 등에 태권도 아카데미를 열며 난민 청소년들이 태권도를 배울 수 있도록 지원했습니다.이대훈은 "힘든 환경에 놓인 난민 청소년들이 스포츠를 통해 상처를 치유하고 미래를 향해 당차게 발차기를 할 수 있도록 든든한 목소리가 되겠다"고 포부를 밝혔습니다.김새려 UNHCR 한국대표는 "이대훈의 진정성 있는 행보가 국내외 많은 이들에게 난민 문제에 대한 공감과 동참을 끌어내는 큰 계기가 될 것"이라고 말했습니다.(사진=유엔난민기구 한국대표부 제공, 연합뉴스)