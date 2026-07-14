[지식의 발견] '반도체 슈퍼사이클' 끝났다?…"아직 정점도 안 왔다, 테크 vs 금융 '파워게임' 중" (ft. 권석준 성균관대 교수)

국내 증시를 견인하던 반도체 대형주를 중심으로 주가가 급락하는 날이 반복되면서 반도체 고점에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 반도체 슈퍼사이클은 정말 정점을 찍고 내려온 것인지, 모건스탠리의 경고대로 이제 주식투자에서 반도체주 비중을 줄여야 할 때인지 반도체 전문가인 성균관대 화학공학부 권석준 교수에게 물어봤습니다. 새로운 시장이 만들어졌을 때 기술 쪽과 금융 쪽의 ‘파워 게임’은 있어왔고, 지금은 AI 반도체 시장에서 벌어지기 시작했다는 게 권석준 교수의 분석이었는데요.



SBS 유튜브 <지식의 발견>과 권석준 교수의 만남! 그 첫 번째 영상입니다.



(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 류지수, 촬영 : 김상윤 차승환, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)

