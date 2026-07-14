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[지식의 발견] '반도체 슈퍼사이클' 끝났다?…"아직 정점도 안 왔다, 테크 vs 금융 '파워게임' 중" (ft. 권석준 성균관대 교수)

정유미 기자
작성 2026.07.14 17:49 조회수
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국내 증시를 견인하던 반도체 대형주를 중심으로 주가가 급락하는 날이 반복되면서 반도체 고점에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 반도체 슈퍼사이클은 정말 정점을 찍고 내려온 것인지, 모건스탠리의 경고대로 이제 주식투자에서 반도체주 비중을 줄여야 할 때인지 반도체 전문가인 성균관대 화학공학부 권석준 교수에게 물어봤습니다. 새로운 시장이 만들어졌을 때 기술 쪽과 금융 쪽의 ‘파워 게임’은 있어왔고, 지금은 AI 반도체 시장에서 벌어지기 시작했다는 게 권석준 교수의 분석이었는데요.

SBS 유튜브 <지식의 발견>과 권석준 교수의 만남! 그 첫 번째 영상입니다.

(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 류지수, 촬영 : 김상윤 차승환, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
 
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