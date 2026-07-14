[자막뉴스] "진 목에 입술 닿았어" 블로그 쓰더니…정작 재판은 "해석 불가"

지난 2024년 6월 서울 잠실 실내체육관.



군 복무를 마친 BTS 멤버 진이 천여 명의 팬들과 소통하는 행사가 열렸습니다.



팬들과 포옹하며 인사하는 '프리허그' 순서가 진행 중이었는데, 한 일본인 여성이 갑자기 진의 얼굴에 입맞춤을 했습니다.



진도 순간 당황한 모습을 보였는데, 행사 직후 강제추행 논란이 일었습니다.



한 달 뒤 BTS 일부 팬들은 국민신문고를 통해 "공중 밀집 장소에서의 추행"이라며 여성을 수사기관에 정식 고발했고, 오늘 여성의 첫 재판이 사건 2년 1개월 만에 열렸습니다.



서울동부지법 형사9단독 이지민 부장판사는 오늘(14일) 강제추행 혐의를 받는 50대 일본인 여성 M씨에 대한 공판 기일을 열었지만, M씨가 끝내 출석하지 않아 재판은 종료됐습니다.



이 부장판사는 "피고인이 우편으로 서면을 냈지만, 무슨 의미인지 정확히 모르겠다"며 "16일 오전 11시 기일이 한 번 더 있으니 오늘은 연기하겠다"고 말했습니다.



이 사건은 수사 국면에서부터 난항이 이어졌습니다.



M씨는 행사 직후 자신의 블로그에 "진의 목에 입술이 닿았다"는 글을 올렸고, 경찰은 인터폴 공조 수사를 통해 M씨의 신원을 특정했습니다.



그러나 조사까지 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상해 지난해 3월 수사 중지를 결정했습니다.



이후 M씨가 입국해 자진 출석하면서 경찰은 사건 1년 만인 지난해 5월 그를 검찰에 송치했고 검찰은 11월 기소했습니다.



해외 국적의 피고인에 대해선 기소 후 반년 정도의 기한을 두고 재판 일정을 잡는 것으로 알려졌습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 류지수, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)