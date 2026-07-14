송영길 "매일 '명청 대전'이 1면…옛날 같으면 역적으로 목 잘라"

▲ 민주당 송영길 의원

더불어민주당 친명(친이재명)계 당권 주자인 송영길 의원은 오늘(14일) 경쟁자인 정청래 전 대표가 자신의 탈당 이력을 비판하는 것과 관련, "내 탈당은 민주당을 지키기 위한 탈당이었다"라고 반박했습니다.송 의원은 오늘 CBS 라디오에 출연해 정 전 대표에 대해 자신이 당 대표였던 2021년 정 전 대표가 해인사의 문화재 관람료 징수를 '봉이 김선달'에 빗댄 발언한 것을 거론하면서 이같이 말했습니다.그는 "봉이 김선달 발언에 돌아가신 자승 스님이 '정청래를 탈당시키지 않으면 불교계가 공식적으로 이재명 후보를 반대하겠다'라고까지 했다"며 "그런데도 끝까지 당과 후보에게 부담을 주고 제대로 사과도 하지 않고 버텼다"고 설명했습니다.이는 정 전 대표가 설화에 따른 역풍에도 당에서 버티기를 하면서 오히려 당에 부담을 줬다는 취지로 풀이됩니다.앞서 송 의원은 돈 봉투 살포 의혹으로 2023년 탈당했다가 올해 무죄를 확정받고 복당했습니다.송 의원은 또 정 전 대표가 전날 당 대표 선거에 출마하면서 "대표직을 이용해 대선에 출마하지 않겠다"고 말한 것에 대해 "임기 4년이 남은 정권에서 대선 얘기를 하는 것도 좀 생뚱맞은 얘기인데 당권을 위해 대선에 출마하지 않겠다는 것은 너무 엇나간 뜬금없는 얘기"라고 비판했습니다.이어 "대통령 (임기 초) 1년 동안 당 대표와 대통령이 '명청대전'을 한다는 게 언론의 주요 주제로 나오는 경우는 헌정사에 처음 있는 일"이라며 "대통령과 힘을 합쳐 국가를 한 단계 업그레이드시켜 '대체 불가 대한민국'을 만들 수 있는 집권당 대표가 필요한 시점"이라고 역설했습니다.그는 "(정 전 대표는) 지난 대선 때도 대선이라는 명분으로 호남에 살며 당 대표 사전 선거 운동을 해왔고 연임을 준비하기 위해 자신의 측근 800명을 각 지자체 후보로 내세웠다"면서 "철저히 '선청후당'이었다"라고 비판했습니다.송 의원은 오늘 전국호남향우회 총연합회 간담회에선 "매일 신문에 '명청(이재명 대통령과 정청래 대표) 대전'으로 1면을 장식하는 어이없는 일이 벌어지고 있다"며 "옛날 같으면 역적으로 목을 잘라 정말 진압을 해야 될 그런 상황"이라고 지적했습니다.그러면서 오늘 당 최고위원회가 격론 끝에 당 대표 선거에 선호투표제를 도입하기로 결정한 데 대해선 "마음 놓고 송영길을 찍어도 된다"며 "마음 놓고 찍고 그다음 사람을 2번으로 찍어주면 자연스럽게 통합이 된다"고 강조했습니다.선호투표는 유권자가 출마한 후보들을 1∼3순위 등으로 나눠서 모두 명기한 뒤, 과반 득표자가 없을 경우 상위 2인을 제외한 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식입니다.이에 따라 송 의원은 사실상 친명(친이재명) 연대를 구축하고 있는 자신과 김민석 전 국무총리의 표가 분산돼 한 후보가 과반을 얻지 못하더라도, 결선 과정에서 2순위표가 한 후보에게 유입되므로 사실상 '단일화' 효과를 얻을 수 있단 입장입니다.(사진=연합뉴스)