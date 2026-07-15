SBS-코리아스타트업포럼, 업무협약 체결…K-스타트업 성장 이끌 미디어 파트너십

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SBS와 국내 최대 스타트업 단체인 코리아스타트업포럼(이하 코스포)이 손을 잡고 K-스타트업 생태계의 활성화와 유망 스타트업 발굴을 위한 동행에 나선다.14일 SBS(대표이사 방문신)와 코리아스타트업포럼(의장 김재원)은 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 '전략적 미디어 파트너십' 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 양측이 지닌 인프라를 바탕으로 상호 존중과 신뢰 아래 유망 스타트업의 성장을 돕고 브랜드 가치를 높이기 위해 마련됐다. 특히 SBS가 보유한 지상파 미디어 인프라와 차별화된 마케팅 지원 제도를 코스포 회원사에 연계함으로써, 스타트업들의 실질적인 성장과 중장기적인 비즈니스 협력 기반을 구축한다는 계획이다.협약 내용에 따라 SBS는 ▲코스포 주요 행사 및 스타트업 생태계 관련 언론 보도 협력 ▲코스포 회원사 대상 'SBS 혁신형 중소기업 지원제도'의 자격 요건 확대 적용 및 혜택 제공 ▲우수 스타트업 발굴을 위한 '디지털 콘텐츠 제작 지원 공모 사업' 신설 및 제작 지원 등을 추진한다.코스포 역시 ▲코스포 주요 행사에 SBS의 참여 기회 제공 ▲회원사 대상 SBS 지원제도 및 마케팅 혜택 홍보 ▲회원사 대상 디지털 콘텐츠 제작 지원 사업 공모 진행 및 참여 독려 ▲스타트업 주요 이슈 발굴과 SBS 보도·취재 활동 지원 등으로 든든한 파트너십을 다질 예정이다.방문신 SBS 대표이사는 이날 협약식에서 "스타트업이 치열하게 고민한 혁신의 결과물들이 세상의 선택을 받을 수 있도록, SBS가 가장 넓은 무대이자 확실한 파트너가 되겠다"라며 "출범 10주년을 맞은 코스포의 새로운 10년 출발선에 SBS가 연대의 마음으로 함께 서서 단단한 동행을 시작하겠다"고 전폭적인 지지의 뜻을 밝혔다.김재원 코스포 의장 또한 "스타트업이 세상에 알려지는 과정에서 미디어의 역할은 결정적"이라며 "국내 대표 방송사인 SBS의 미디어 인프라와 지원 제도가 코스포 회원사의 성장에 든든한 힘이 될 것으로 기대하며, 코스포도 K-스타트업의 좋은 이야기가 널리 전해지도록 적극 협력하겠다"고 화답했다.한편 이날 개최된 협약식에는 방문신 SBS 대표이사를 비롯해 양윤석 보도본부장, 박상욱 제작본부장, 최대식 정책실장, 정호선 보도특임국장, 임홍식 사업국장 등 SBS 주요 경영진과 코리아스타트업포럼 김재원 의장, 최지영 대표가 참석해 양측의 성공적인 미래를 함께 기원했다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)