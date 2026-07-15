'10kg 감량' 이성민, 몰라보게 달라진 근황…치마 반바지까지 완벽 소화

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배우 이성민이 차기작을 위해 체중을 혹독하게 감량한 뒤 몰라보게 야윈 모습으로 나타나 팬들의 시선을 사로잡았다.지난 13일 패션 매거진 데이즈드 코리아(DAZED KOREA)는 공식 SNS 채널을 통해 이성민의 화보 촬영 현장 비하인드 영상을 깜짝 공개했다.해당 현장에는 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 주요 출연진이 화보 촬영을 위해 오랜만에 한자리에 모인 가운데, 이성민의 부쩍 달라진 비주얼이 단연 이목을 집중시켰다.공개된 영상 속 이성민은 청량한 데님 셔츠와 팬츠를 매치해 젊고 감각적인 스타일링을 뽐내는가 하면, 파격적인 치마 반바지를 매치하는 등 도전적 패션을 완벽하게 소화해 냈다.무엇보다 눈길을 끈 것은 그의 체형 변화였다. 이성민은 눈에 띄게 슬림해진 자태와 함께 베일 듯 날렵해진 턱선, 한층 또렷해진 이목구비를 자랑했다.이성민의 이 같은 파격적인 외모 변화는 프로페셔널한 노력의 결과물이다. 앞서 지난 4월, 이성민은 유튜브 채널 '뜬뜬'의 인기 웹 예능 '핑계고'에 출연해 영화 '국제시장2' 촬영을 위해 무려 10kg을 감량했다고 직접 밝힌 바 있다.당시 '핑계고'의 스핀오프 여행 콘텐츠인 '풍향고'에서 호흡을 맞췄던 유재석과 지석진이 반쪽이 된 이성민의 얼굴을 보고 깜짝 놀라며 "왜 이렇게 살이 빠졌냐"라며 걱정 섞인 질문을 건네자, 이성민은 "일해야 하니까"라고 짧게 답하며 남다른 책임감과 집념을 보여주기도 했다.한편 이성민이 극단적인 감량을 하며 촬영 중인 영화 '국제시장2'는 지난 2014년 개봉해 1,400만 명의 관객을 동원했던 흥행작 '국제시장'의 후속작이다. 극 중 이성민은 파독 광부 출신인 주인공 '성민' 역을 맡아 배우 강하늘, 문소리 등 배우들과 함께 호흡을 맞출 예정이다.[사진 = 데이즈드 코리아 인스타그램 영상 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)