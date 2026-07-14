[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 폐지 VS 존치
성한용 / 한겨레 선임기자
"보완수사권 폐지, 민생 침해 범죄 위해 '구멍' 만들어 놓아야"
"민주당 의원들, 당원들 눈치 보는 듯…숙의 민주주의 필요"
"검찰 아닌 정청래가 언론 플레이하는 것…민생 의제, 정치공학 소재로 써선 안 돼"
허민 / 문화일보 전임기자
"홍기원, 공동발의자 10명 모집하는데 정말 힘들었다 해"
"민주 내 보완수사권 유지 주장하면 변절자로 비판 받아"
"보완수사권 허용 시 핵심 지지층 건드리는 것…정청래, 지지층 결집 의도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 정청래, "'보완수사권', 검찰 언론플레이"…성한용 "정청래가 언론플레이"
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