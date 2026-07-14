[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● "의견 수렴 쉽지 않아"
성한용 / 한겨레 선임기자
"장동혁 사퇴 카드 여전히 살아있어"
"정점식, 장동혁 '당원 주권' 저격하는 언론 인터뷰 많아"
"장동혁 반말 표현 피케팅 무슨 생각인지 모르겠어"
허민 / 문화일보 전임기자
"국민의힘, 장동혁 강제 사퇴는 안 된다가 중론"
"정점식, 당내서 '사퇴론' 의견 모이지 않는다는 결론"
"장동혁, 당원 투표제 생각 안 해…사퇴론은 소강상태"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 장동혁 '재명아' 반말 정치에 성한용·허민 "품격 지켜야"
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