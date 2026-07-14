[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 오세훈 "한 말씀만"
성한용 / 한겨레 선임기자
"오세훈 국무회의 참석…한자리 모인 것 자체가 긍정적 의미"
허민 / 문화일보 전임기자
"이 대통령, 오세훈 '부동산' 발언 막은 건 아쉬워"
● "오세훈도 위험"
성한용 / 한겨레 선임기자
"홍준표 발언은 부적절…오세훈 재판, 법리적으로 따져야 할 부분 많아"
허민 / 문화일보 전임기자
"오세훈, '명태균 여론조사 유죄' 우려 깊을 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 국무회의 참석한 오세훈…주택정책 말하려다 들은 이야기는?
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