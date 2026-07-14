[자막뉴스] '한국전 승리' 보름 뒤 사망…"자살 아냐" 새로운 주장 나왔다

2026년 북중미월드컵을 마친 후 생을 마감한 남아프리카공화국 대표팀의 제이든 애덤스가 자살한 게 아니라는 유가족 주장이 나왔습니다.



이번 월드컵에서 조별리그 대한민국과의 경기에도 출전했던 애덤스는 지난 12일 갑작스럽게 세상을 떠났습니다.



영국 BBC 등에 따르면 애덤스는 남아공의 수도 케이프타운 외곽 한 건물에서 숨진 채 발견됐는데, 남아공 다수의 매체는 애덤스의 사인을 자살로 추정했습니다.



애덤스가 대회 도중 할머니의 별세 소식을 들은 뒤 우울증에 빠졌다는 증언 등이 나왔기 때문입니다.



그런데 최근 유가족들은 애덤스가 자살한 게 아니란 주장을 내놨습니다.



애덤스의 아버지인 후아니토는 현지 매체 eNCA 뉴스와의 인터뷰에서 '아들이 스스로 목숨을 끊은 것이냐'는 질문에 대해 "아니다"라고 답했습니다.



이어 "너무 갑작스러운 죽음이었다"며 "가족들도 전혀 예상하지 못했다"고 주장했습니다.



영국 데일리 메일은 "케이프타운 중앙경찰서는 토요일에 발견된 25세 남성의 시신과 관련해 사인을 규명하기 위한 변사 조사를 정식 접수했다"고 보도했습니다.



애덤스는 불과 2주 전까지 남아공 대표 선수로 월드컵을 누볐습니다.



애덤스는 멕시코와의 조별리그에서 1차전에서 선발 출전해 월드컵 데뷔전을 치렀고, 체코와의 2차전에서도 선발로 출전했습니다.



한국과의 조별리그 최종전에서는 후반 35분 교체로 투입됐습니다.



애덤스가 뛴 남아공은 한국을 1대0으로 제압하고 사상 첫 토너먼트 진출에 성공했는데, 한국전 교체 출전이 애덤스의 생애 마지막 경기가 됐습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)