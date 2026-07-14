경기 성남시 승용차 차량 돌진…30대 남성 1명 숨져

<앵커>



오늘(14일) 오전 경기도 성남시 분당구 한 도로에서 승용차 한 대가 인도로 돌진하는 사고가 났습니다. 걷고 있던 30대 남성을 덮쳤는데 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



김민준 기자입니다.



<기자>



자전거 보관소 주변으로 자전거들이 주저앉아 있고, 차량 파편들도 나 뒹굴고 있습니다.



오늘 오전 6시 50분쯤 50대 여성 A 씨가 몰던 승용차가 경기 성남시 분당구 수인분당선 정자역 근처 인도로 돌진하는 사고가 났습니다.



앞서 주행하던 마을버스의 뒷부분을 들이받은 뒤 인도를 덮친 걸로 알려졌습니다.



인도를 걷고 있던 30대 남성 한 명이 차에 치여 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 숨졌습니다.



승용차 운전자 A 씨와 10대 동승자도 다쳐 병원에서 치료를 받고 있는데, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.



경찰 조사 결과, 운전자는 음주나 약물 상태는 아닌 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 경찰에 "차량이 급발진했다"고 주장한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 오늘 사고가 끝 차로를 주행하던 A 씨 차량이 버스정류장에 정차 중이던 마을버스 뒷부분을 들이받고 그 충격으로 인해 오른쪽 인도로 돌진하는 과정에서 발생한 걸로 보고 있습니다.



경찰은 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 A 씨를 입건하고, 치료를 마치는 대로 자세한 사고 경위를 조사할 예정입니다.



(영상편집 : 최진화)