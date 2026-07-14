민주 '폐지' 갑론을박…국힘 "존치 필요" 토론회

<앵커>



국회에선 오늘(14일)도 보완수사권 폐지 문제가 뜨겁습니다. 민주당에선 일부 의원들이 신중론을 제기하며 갑론을박이 이어지고 있고, 국민의힘에서는 보완수사권 유지 토론회를 개최하며 폐지 반대 목소리를 높이고 있습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



국민의힘 의원들이 불참한 가운데 어제 국회 법제사법위원회 소위를 연 민주당 등 범여권 의원들은 이번 주에만 두세 차례 회의를 열겠다면서 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안 심사에 속도를 내고 있습니다.



다만 폐지에 대한 우려도 의식한 듯, '수사자료 전자화', '수사실명제'와 같은 추가 보완책도 검토하고 있습니다.



이런 가운데 민주당 홍기원 의원은 오늘 성범죄나 보이스피싱 범죄 등에 보완수사권을 예외적으로 허용하는 법안을 발의했습니다.



공동발의자 명단에는 민주당 의원 11명이 이름을 올렸습니다.



[홍기원/민주당 의원 : 보완수사를 전면 금지한 결과 단 한 명이라도 억울한 피해자가 발생한다면, 그것을 과연 성공한 개혁이라고 말할 수 있겠습니까?]



민주당 안에서도 갑론을박이 벌어지고 있는 건데, 지도부는 오늘 오후 2시부터 의원 총회를 열고 추가 의견 수렴에 나섰습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 민주당이 자랑하는 충분한 숙의와 치열한 토론을 통해서 오직 국민을 위한 형사사법체계를 완성했으면 좋겠습니다.]



국민의힘은 보완수사권을 유지하는 내용의 개정안을 당론으로 발의하겠다며 민주당의 개정 시도에 맞불을 놨습니다.



올해 10월 시행되는 중수청법과 공소청법을 1년 늦추는 방안도 함께 채택하기로 했습니다.



국민의힘은 보완수사권의 필요성을 논의하기 위한 토론회도 개최했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : (민주당) 전당대회용으로, 강성 지지층을 향해서 그저 쉽게 내줄 수 있는 선물이 아닙니다.]



다만 모든 사건을 검찰에 송치하는 '전건 송치제'를 부활하는 안에 대해선 자칫 검찰개혁에 반대한단 인상을 줄 우려 때문에 국민의힘 의원들 간 의견이 분분한 상황입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 박선수)