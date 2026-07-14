뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰, '관저 PC 증거인멸' 윤재순·강의구 검찰 송치

손기준 기자
작성 2026.07.14 14:46 조회수
경찰, '관저 PC 증거인멸' 윤재순·강의구 검찰 송치
▲ 윤재순 전 총무비서관

경찰이 비상계엄 이후 윤석열 전 대통령 관저에 있던 PC를 무단으로 반출하고 포맷하게 한 혐의로 윤재순 전 대통령실 총무비서관 등을 검찰에 넘겼습니다.

경찰청 특별수사본부는 오늘(14일) 언론 공지를 통해 "윤 전 비서관과 강의구 전 대통령실 제1부속실장을 서울중앙지검에 불구속 송치했다"고 밝혔습니다.

이들은 비상계엄 해제 이후인 2024년 12월 중순 대통령실 총무정보보안팀 행정관들에게 관저 PC 8대를 무단 반출 및 포맷하라고 지시한 것으로 경찰 조사 결과 드러났습니다.

해당 사건은 특수본이 지난 1월 자체적으로 인지해 수사에 착수한 것으로 알려졌습니다.

또, 특수본은 윤 전 대통령 파면 직후 대통령실 PC를 초기화하도록 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령비서실장과 윤 전 비서관 사건도 보완수사 후 다시 검찰로 송치했습니다.

지난 3월 검찰은 특수본이 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록 등 손상, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 송치한 사건을 보완수사를 요구하며 돌려보냈습니다.

두 사람은 비상계엄 관련 증거를 없애고자 대통령실 PC 1천여 대의 초기화를 지시한 혐의를 받고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지