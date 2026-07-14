"사건 맡아줄게" 2억여 원 받고 잠적…변호사 검거

▲ 변호사 배지 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

사건 수임을 빌미로 2억 원이 넘는 돈을 받아 가로챈 변호사가 1년 넘게 도피한 끝에 경찰에 붙잡혔습니다.인천 미추홀경찰서는 사기 혐의로 50대 남성 변호사 A 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔습니다.A 씨는 2023년 말부터 최근까지 의뢰인 8명을 속여 선임료와 합의금 등의 명목으로 2억 4천만 원을 받아 챙긴 혐의를 받습니다.조사 결과, A씨는 선임료를 받은 뒤 사건 진행 상황을 전혀 알리지 않았고 의뢰인들과 연락을 끊은 것으로 드러났습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "도박 관련 사건을 수임해 진행하다가 도박에 빠졌다"며 "받은 돈은 도박에 썼다"는 취지로 진술했습니다.경찰은 2024년 말부터 지난해까지 A 씨에 대한 고소장을 여러 건 접수해 수사를 이어왔습니다.지난해 4월 A 씨를 체포해 구속영장을 신청했지만, 당시 검찰은 소명이 부족하다는 이유로 영장을 청구하지 않았고 이후 A 씨는 잠적했습니다.수차례 출석 요구에도 응하지 않은 채 1년가량 행방을 감췄던 A 씨는 지난달 21일 전남의 한 숙박업소에서 경찰에 검거됐습니다.경찰은 구속영장을 재신청했고, 법원은 도주 우려 등을 이유로 영장을 발부했습니다.경찰 관계자는 "최근 수사를 마무리하고 검찰에 A 씨를 송치했다"고 설명했습니다.사건 수임을 빌미로 2억 원이 넘는 돈을 받아 가로챈 변호사가 1년 넘게 도피한 끝에 경찰에 붙잡혔습니다.인천 미추홀경찰서는 사기 혐의로 50대 남성 변호사 A 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔습니다.A 씨는 2023년 말부터 최근까지 의뢰인 8명을 속여 선임료와 합의금 등의 명목으로 2억 4천만 원을 받아 챙긴 혐의를 받습니다.조사 결과, A 씨는 선임료를 받은 뒤 사건 진행 상황을 전혀 알리지 않았고 의뢰인들과 연락을 끊은 것으로 드러났습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "도박 관련 사건을 수임해 진행하다가 도박에 빠졌다"며 "받은 돈은 도박에 썼다"는 취지로 진술했습니다.경찰은 2024년 말부터 지난해까지 A 씨에 대한 고소장을 여러 건 접수해 수사를 이어왔습니다.지난해 4월 A 씨를 체포해 구속영장을 신청했지만, 당시 검찰은 소명이 부족하다는 이유로 영장을 청구하지 않았고 이후 A 씨는 잠적했습니다.수차례 출석 요구에도 응하지 않은 채 1년가량 행방을 감췄던 A 씨는 지난달 21일 전남의 한 숙박업소에서 경찰에 검거됐습니다.경찰은 구속영장을 재신청했고, 법원은 도주 우려 등을 이유로 영장을 발부했습니다.경찰 관계자는 "최근 수사를 마무리하고 검찰에 A 씨를 송치했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)