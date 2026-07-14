시민단체, '유승민 대한체육회장 배임 의혹 불송치' 경찰 규탄…체육회, 법적 대응 예고

▲ 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 'K-축구혁신위원회' 출범식에서 유승민 대한체육회장이 발언하고 있다.

체육계 시민단체들이 유승민 대한체육회장의 배임 의혹 고발 사건을 불송치한 경찰을 규탄했습니다.대한체육회는 이에 대해 유감을 표명하고 법적 대응을 예고했습니다.체육시민연대와 문화연대는 오늘(14일) 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "이쯤 되면 경찰이 도대체 무엇을 하는 조직인지 묻지 않을 수 없다"며 유 회장에 대한 경찰 처분을 비판했습니다.이어 "보완수사권을 두고 갑론을박하는 정치권은 사실상 체육계 카르텔에 면죄부를 갖다 바친 경찰의 수사 결과에 대해 답을 내놔야 한다"며 "선량한 시민이 보호받는 세상을 위해 검찰의 재수사 요청을 강력하게 촉구한다"고 했습니다.서울경찰청 금융범죄수사대는 유 회장 등의 업무상 배임 혐의 고발사건을 수사한 뒤 최근 증거불충분을 이유로 불송치 결정을 내렸습니다.고발인인 체육시민연대 측은 유 회장이 대한탁구협회장이던 시기 후원금을 유치한 인사에게 일부를 지급하는 인센티브 제도를 운영했는데, 효력이 없는 규정으로 인센티브를 지급해 협회에 재산상 손해를 끼쳤다고 주장해왔습니다.또, 유 회장 등이 2020 도쿄올림픽 국가대표 선발 과정에서 경기력향상위원회 추천 선수가 아닌 다른 선수가 선발되도록 했다는 의혹도 제기했습니다.경찰은 유 회장 등에게 인센티브 지급에 대한 결정권이 없어 배임 혐의가 성립하지 않는다고 판단했고, 선수 선발 역시 유 회장의 정당한 권한이라고 봤습니다.하지만 체육계 시민단체들은 "유 회장은 인센티브 규정 자체를 제정한 (탁구)협회장이자 협회 예산의 최종 결재권자"라며 "내적 모순이고 업무상 횡령으로 의율할 여지도 있다"고 주장했습니다.선수 선발 논란과 관련해서는 "경찰은 정당한 권한의 행사라고 하지만 누구나 안다. (축구 국가대표팀 감독) 클린스만, 홍명보도 그렇게 뽑혔다"며 "이대로면 짬짜미 선발이 난무하는 상황이 불 보듯 뻔하다"고 비판했습니다.이에 대해 대한체육회는 입장문을 내 유감을 표했습니다.체육회는 "체육시민연대와 문화연대의 행태는 정당한 비판의 범위를 명백히 벗어났다"며 "체육계를 분열시키고 사회적 혼란을 야기하려는 불순한 의도가 의심되는 악의적 비방과 허위사실 유포에 해당하는 것으로 여겨진다"고 지적했습니다.이어 "체육시민연대와 문화연대는 객관적 근거 없이 수사기관 전체를 매도하고 국가 공권력에 대한 불신을 조장했다. 법치주의의 근간을 흔드는 매우 위험한 행태"라고도 비판했습니다.체육회는 "체육시민연대와 문화연대의 허위사실 유포·명예훼손 행위 관련 자료를 면밀히 수집·검토하고 있으며, 형사 고소와 민사상 손해배상 청구를 포함해 모든 법적조치를 추진할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=문체부 제공, 연합뉴스)