경찰, '홍명보 감독 선임 의혹' 축구협회 전력강화위원 조사

▲ 홍명보

홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에서 대한축구협회 등의 부당한 개입이 있었는지 수사하는 경찰이 홍 전 감독의 선임을 추천한 축구협회 전력강화위원 등을 불러 본격적인 수사에 들어갔습니다.서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 오늘(14일) 오전부터 홍 전 감독 선임 당시 축구협회 전력강화위원회 위원으로 활동한 A 씨를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.축구 전문가로 구성된 전력강화위원회는 국가대표팀 감독 후보를 검토한 뒤 상위 기구인 축구협회 이사회에 특정 후보의 선임을 추천하는 위원회입니다.A씨는 2024년 전력강화위가 홍 전 감독을 1순위 감독 후보자로 추천했을 당시 위원으로 활동했습니다.경찰은 A씨를 상대로 전력강화위가 홍 전 감독에게 대표팀 지휘봉을 맡기는 과정에서 선임 절차와 규정 위반이 있었는지 등을 확인할 것으로 보입니다.아울러 경찰은 이날 홍 전 감독과 정몽규 전 대한축구협회장을 강요·협박·업무방해·업무상 배임 등 혐의로 고발한 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장을 고발인 신분으로 불러 조사 중입니다.김 사무총장은 홍 전 감독의 선임 과정에 정 회장 등 축구협회 고위 관계자가 부당하게 개입했으며, 홍 전 감독의 보수 지급과 관련해 업무상 배임이 있었다고 고발했습니다.경찰은 조만간 A씨와 함께 전력강화위원으로 활동한 이들과 축구협회 이사회 관계자도 불러 조사할 방침입니다.앞서 서울 종로경찰서는 홍 전 감독이 선임된 2024년 7월부터 관련 고발장을 접수하고 수사에 착수했으나 약 2년간 결론을 내지 못했습니다.이후 경찰은 사안의 중대성을 고려해 이달 1일 사건을 광수단 금수대로 이관했습니다.금수대는 사건 기록 검토를 마친 뒤 지난 9일에는 홍 전 감독 선임 과정이 불공정했다며 문제를 제기했던 박주호 전 축구협회 전력강화위원을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.경찰은 박 전 위원을 상대로 홍 전 감독 추천 및 선임 과정과, 다른 후보 감독들이 추천 대상에서 제외된 경위 등을 확인했습니다.아울러 박 전 위원으로부터 '홍 전 감독 선임 과정을 제대로 알지 못했다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다.