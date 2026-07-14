일본 주도 '피지컬 AI' 개발에 미·유럽 연구기관도 합류

▲ 일본 소프트뱅크그룹 손정의 회장

일본 주도의 피지컬 인공지능(AI) 개발 사업에 일본뿐 아니라 미국과 유럽 등 유명 연구 기관 14곳이 참여하기로 했다고 요미우리신문이 14일 보도했습니다.보도에 따르면 영국 케임브리지대, 미국 카네기멜런대, 일본 도쿄과학대, 오사카대, 와세다대, 게이오대 연구진과 세계적인 AI 석학인 요슈아 벤지오 몬트리올대 교수 등이 일본 자체 피지컬 AI 개발에 참여합니다.일본 경제산업성 산하 산업기술종합연구소(AIST)가 주축이 되며 전체 인력 200명이 동원돼 개발에 착수한다고 신문은 전했습니다.이를 통해 나온 연구 성과는 소프트뱅크 등 일본 기업들이 설립한 노에트라(Noetra)의 AI 개발에 활용될 예정입니다.노에트라는 이 모델을 일본 기업에 제공합니다.일본은 이를 바탕으로 일본이 피지컬AI의 개발과 실용화 경쟁에서 주도권을 잡겠다는 목표를 세웠습니다.일본은 자국의 강점으로 꼽히는 방대한 제조업 데이터를 바탕으로 실물 세계의 AI 영역인 '피지컬 AI'에서 승기를 잡겠다는 전략을 세운 바 있습니다.노에트라 개발 프로젝트에는 소프트뱅크뿐 아니라 NEC, 혼다, 소니그룹, 후지쓰, 아사히카세이 등 일본을 대표하는 대기업과 제조업체 30여 개사가 출자사 등으로 참여했습니다.일본 정부는 노에트라를 국립연구개발법인 공모 사업의 지원 대상으로 선정해 올해 3천873억 엔, 우리 돈 3조 5천500억 원을 지원하기로 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)