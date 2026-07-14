뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령 "장관부터 직원까지 소통 필요…계급장 떼고 토론해야"

강청완 기자
작성 2026.07.14 12:55 조회수
이 대통령 "장관부터 직원까지 소통 필요…계급장 떼고 토론해야"
▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 각 부처와 공공기관을 향해 "국정의 핵심 축은 부·처·청"이라며 "장관부터 일선 직원에 이르기까지 소통을 많이 해야 한다"고 당부했습니다.

이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 "계급장을 떼고 하는 브레인스토밍이나 허심탄회한 토론이 꼭 필요하다"며 이같이 말했습니다.

이 대통령은 최근 SBS가 보도한, 시·군 발주사업을 따기 위해 지역을 옮기며 법인을 세우는 이른바 '메뚜기 산림법인' 문제를 거론하며 "기획보도를 할 정도면 언론들이 다 알고 있다는 뜻인데, 관련 부처에서는 보고가 되지 않으면 알기가 어려운 것"이라고 설명했습니다.

그러면서 "부처의 잘못이라는 뜻이 아니라, 이런 일이 일상적으로 벌어지고 있는 것이다. 최고 지휘부와 일선 공직자가 소통이 잘 되지 않아서 이런 일이 벌어지는 것"이라고 지적했습니다.

이 대통령은 "다 잘하고 있지만, (정부 출범) 2년째를 새로 시작하면서 더 성과를 내야 한다"며 "큰 돌을 집어내고, 다음에 중간 돌을 집어내고, 자갈까지 집어내야 옥토가 된다. 잔소리 비슷한 얘길 하게 돼 아쉽지만 더 신경을 써달라"고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지