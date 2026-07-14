이 대통령 "장관부터 직원까지 소통 필요…계급장 떼고 토론해야"

▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 각 부처와 공공기관을 향해 "국정의 핵심 축은 부·처·청"이라며 "장관부터 일선 직원에 이르기까지 소통을 많이 해야 한다"고 당부했습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 "계급장을 떼고 하는 브레인스토밍이나 허심탄회한 토론이 꼭 필요하다"며 이같이 말했습니다.이 대통령은 최근 SBS가 보도한, 시·군 발주사업을 따기 위해 지역을 옮기며 법인을 세우는 이른바 '메뚜기 산림법인' 문제를 거론하며 "기획보도를 할 정도면 언론들이 다 알고 있다는 뜻인데, 관련 부처에서는 보고가 되지 않으면 알기가 어려운 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "부처의 잘못이라는 뜻이 아니라, 이런 일이 일상적으로 벌어지고 있는 것이다. 최고 지휘부와 일선 공직자가 소통이 잘 되지 않아서 이런 일이 벌어지는 것"이라고 지적했습니다.이 대통령은 "다 잘하고 있지만, (정부 출범) 2년째를 새로 시작하면서 더 성과를 내야 한다"며 "큰 돌을 집어내고, 다음에 중간 돌을 집어내고, 자갈까지 집어내야 옥토가 된다. 잔소리 비슷한 얘길 하게 돼 아쉽지만 더 신경을 써달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)