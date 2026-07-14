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이 대통령 "북향민의 삶, 남북 미래를 준비하는 소중한 자산"

김아영 기자
작성 2026.07.14 12:12 조회수
이 대통령 "북향민의 삶, 남북 미래를 준비하는 소중한 자산"
▲ 임웅순 국가안보실 2차장이 14일 일산 킨텍스에서 열린 제3회 북한이탈주민의 날 기념식에서 이재명 대통령의 서면축사를 대독하고 있다.

이재명 대통령은 제3회 '북한이탈주민(북향민)의 날'을 맞아 '북향민'의 삶이 "언젠가 남북이 함께 살아갈 미래를 준비하는 소중한 자산이 될 것이라고 굳게 믿는다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘(14일) 오전 경기 고양 일산 킨텍스에서 임웅순 국가안보실 2차장이 대독한 기념행사 서면 축사에서 이렇게 말했습니다.

이 대통령은 "북향민 여러분의 삶은 우리 사회에 희망과 감동을 전하고 있다"며 "새로운 공동체 속에서 서로를 이해하고 신뢰하는 경험은 사회 통합의 밑거름이 될 것"이라고 말했습니다.

이어 "대한민국의 당당한 국민이신 여러분이 삶의 무게를 혼자 짊어지시지 않도록 정부가 더욱 세심히 살피겠다. 중앙정부와 지방정부, 민간이 함께 힘을 모아 여러분이 가진 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만들어 갈 것을 약속드린다"고 강조했습니다.

그러면서 "한반도에 항구적인 평화를 정착시키고, 남과 북이 함께 번영하는 길을 흔들림 없이 걸어가겠다. 갈등과 대립을 넘어, 공존과 협력의 미래를 열기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.

오늘 행사에는 탈북민과 정착지원 관계자 등 1000여 명이 참석했습니다.

2024년 정부는 탈북민의 법적 지위 등을 규정한 '북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률'이 1997년 7월 14일 시행된 점을 토대로 이날을 국가 기념일인 '북한이탈주민의 날'로 제정했고 올해로 3회째를 맞고 있습니다.

통일부는 법적 용어인 '북한이탈주민'과 함께 '북향민' 표현을 병기하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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