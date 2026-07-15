14살 최연소 콩쿠르 우승자, 스위스 금고 속 잠자던 '명기' 바이올린 만나다 ㅣ바이올리니스트 김서현ㅣ커튼콜 320



커튼콜 320회의 주인공은 지난 2023년, 14살의 나이에 티보 바르가 국제 콩쿠르에서 우승하며 차세대 스타로 주목받고 있는 바이올리니스트 김서현입니다. 어린 시절부터 수많은 국내외 콩쿠르에서 수상한 김서현은 최근 국내 클래식 음악계 최고 권위의 대원음악상 신인상을 받기도 했는데요, 예원학교 졸업 후 홈스쿨링으로 유학을 준비해 현재 독일 크론베르크 아카데미에서 공부하며 전세계 무대에서 활동하고 있습니다.



김서현의 바이올린은 무기한으로 후원받은 '명기', '과다니니'인데요, 스위스 금고에 잠들어 있던 이 명기에는 어떤 사연이 깃들여 있을까요? 독일 음대가 연주 실력뿐 아니라 음악가의 '말하기' 능력을 중시하는 이유는 무엇일까요? 언제까지나 음악에 대한 '설렘'을 간직하고 싶다는 바이올리니스트 김서현. 콩쿠르의 결과보다 '음악 그 자체'를 즐기며, '진심'을 테크닉보다 앞세우는 17살 아티스트의 여정을 직접 확인해 보세요.



♪ 포레, 바이올린과 피아노를 위한 소나타 1번 3악장 (김서현, 홍소유) 제공_금호아트홀

♪ 비에냐프스키, 바이올린 협주곡 2번 3악장 (김서현, 에스토니안 내셔널 심포니 오케스트라) 제공_ERSO

♪ 호이베르거, 한밤의 종소리 (김서현, 일리야 라쉬코프스키) 제공_예술의전당



(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 바이올리니스트 김서현ㅣ 녹음.녹화 : 유규연 ㅣ편집 : 정용희 )



▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.



- '팟빵' 청취하기

- '애플 팟캐스트' 청취하기

- 유튜브 '커튼콜 재생목록' 바로가기

- 유튜브 'SBS아트로그' 바로가기