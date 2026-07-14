뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

강경화 주미대사 일시 귀국…"유관 부처들과 한미관계 업무 협의"

김혜영 기자
작성 2026.07.14 11:56 조회수
강경화 주미대사 일시 귀국…"유관 부처들과 한미관계 업무 협의"
▲ 강경화 주미 한국대사

외교부는 강경화 주미한국대사가 일시 귀국해 업무를 처리할 예정이라고 오늘(14일) 밝혔습니다.

외교부에 따르면 강 대사는 조현 외교부 장관의 지시에 따라 내일부터 19일까지 한국에서 한미 관계 전반에 대해 유관 부처들을 포함해 업무 협의를 가질 예정입니다.

한미 관계 현안으로는 한미 정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트)에 따른 대미 투자, 우라늄 농축·재처리와 핵추진 잠수함 등 안보 분야 협의, 쿠팡 사안 및 정보통신망법 대응 등이 있습니다.

대미 외교 최일선 현장을 담당하는 강 대사는 현안들의 관련 부처인 산업통상부, 기획재정부, 국방부, 과학기술정보통신부 등과 긴밀한 협의를 위해 귀국하는 것으로 보입니다.

특히 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 최근 "삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 불러와 생산 시설을 짓게 하고 싶다"고 공개 발언하는 등 투자 압박 수위가 높아지는 상황에서 정부 차원의 대응 방향을 논의하기 위한 귀국일 가능성도 제기됩니다.

(사진=공동취재, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김혜영 기자 사진
김혜영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지