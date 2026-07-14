[날씨] "체감 33도 이상"…밤부터 전국 곳곳 비

오늘(14일) 서울에 사흘째 열대야가 나타났습니다.



낮에도 무덥겠습니다.



폭염 특보가 내려진 지역들의 체감 온도 33도 이상 오르겠습니다.



그래도 비가 내릴 때만큼은 더위가 주춤할 텐데요.



열대저압부로 약화된 태풍 바비에 의한 비구름이 우리나라로 다가오면서 서쪽 지역부터 비가 시작돼 밤이면 남부지방에도 비가 내리겠습니다.



이번 비는 중부 지방에 짧지만 강하고 많은 비를 뿌리겠습니다.



경기 북부에 120mm 이상, 강원 북부 지역에도 100mm가 넘는 폭우가 쏟아지겠고요.



서울을 포함한 수도권에도 최고 100mm의 많은 비가 내리겠습니다.



취약 시간대인 새벽 시간대에 경기 북부와 강원 북부 지역에는 돌풍을 동반한 강하고 많은 비가 내릴 것으로 보여 비 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



전국적으로 바람도 강하게 불겠고요.



해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



이번 비는 내일 오후가 되면 대부분 그치겠습니다.



당분간은 폭염과 폭우가 번갈아 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)