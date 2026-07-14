부동산 정책 첫 공개 토론회…가장 큰 화두는?

<앵커>



오늘(14일)부터 정부가 부동산 정책에 관한 국민 여론을 듣는 공개 토론회가 이어집니다. 오늘 첫 토론회에서는 주택 공급 확대 방안이 가장 큰 화두가 될 걸로 보입니다.



권란 기자입니다.



<기자>



오늘(14일)부터 사흘 동안 정부가 부동산 정책에 대한 첫 공개 토론회를 열어 국민 의견 수렴에 나섭니다.



오늘 오후에는 김윤덕 국토부 장관 주재로 국토부 관계자, 학계, 주택·금융업계, 일반 시민 등이 참석하는 토론회가 열립니다.



이 자리에서는 비아파트 공급 활성화와 재개발·재건축 등 정비사업 확대, 공급 대책 보완 과제 등 주택 공급 확대 방안이 중점적으로 다뤄질 전망입니다.



2030년까지 수도권에 135만 가구 착공 목표를 제시한 9·7 대책과 수도권 우수 입지 6만 가구 공급 계획을 담은 1·29 방안의 추진 상황과 당면 과제도 함께 논의될 것으로 보입니다.



가파르게 뛰고 있는 전월세 문제와 양질의 임대주택 공급 확대 등 주거 안정 방안은 물론, 규제지역과 토지거래허가구역, 공시가격 등 주택 정책 전반에 대한 다양한 의견이 나올 가능성도 있습니다.



내일은 금융위 주최의 주택 금융 토론회, 모레는 재정경제부의 부동산 세제 토론회가 잇따라 열리는데, 오는 23일 대통령 주재 국민 대토론회에서 논의를 이어가겠다는 계획입니다.



정부는 이번 토론회에서 새로운 정책을 발표하기보다는 기존 공급 확대 방안에 대한 국민 의견을 듣는데 초점을 맞춰, 향후 부동산 정책 수립 과정에 반영하겠다는 방침입니다.



(영상편집 : 정용화)