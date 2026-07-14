수요일 오후까지 곳곳 비…더위 잠시 주춤

<앵커>



오늘(14일) 서울에는 사흘째 열대야가 이어졌습니다. 이번 더위는 오늘과 내일 비가 오면서 잠시 주춤할 전망인데요, 날씨 소식을 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



안수진 캐스터입니다.



<캐스터>



오늘 서울에는 사흘째 열대야가 나타났습니다.



열기는 낮까지 이어지겠습니다.



폭염 특보가 내려진 지역들의 체감온도 33도 이상 오르며 무덥겠습니다.



그래도 비가 내릴 때만큼은 더위가 주춤할 텐데요.



열대저압부로 약화된 태풍 바비에 의한 비구름이 우리나라로 다가오면서 서쪽 지역부터 비가 시작돼 오후가 되면 중부지방, 그리고 밤이면 그 밖의 남부 지방에도 비가 내리겠습니다.



특히 이번 비는 중부 지방에 강하고 많은 비를 뿌리겠는데요.



경기 북부 지역에 120mm 이상, 강원 북부 지역에도 100mm가 넘는 폭우가 쏟아지겠고 서울을 포함한 수도권에도 최고 100mm의 많은 비가 내리겠습니다.



취약 시간대인 새벽 시간대 경기 북부와 강원 북부 지역에는 돌풍을 동반한 강하고 많은 비가 쏟아질 것으로 보여 비 피해 없도록 대비 잘 해주셔야겠습니다.



오늘 전국에서 순간적으로 초속 15m 내외의 강풍이 불어들 때 있겠고요, 해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



이번 비는 내일 오후가 되면 대부분 그치겠습니다.



당분간은 폭염과 폭우가 번갈아 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)