부친에게 수면제 먹이고 몰래…10대 남매 재판행

▲ 울산지방검찰청

아버지에게 수면제를 몰래 먹인 후 휴대전화로 수천만 원을 대출받아 사용한 10대 남매가 재판에 넘겨졌습니다.당초 경찰은 누나의 남자친구만 사기 혐의로 송치했으나, 검찰은 보완 수사를 통해 남매의 공범 사실을 확인했습니다.오늘(14일) 법조계에 따르면 울산지검 형사1부(이호석 부장검사)는 지난달 22일 A 양과 그의 남자친구 B 군을 강도·컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 불구속기소 했습니다.또 A 양의 남동생을 같은 혐의로 법원 소년부에 보냈습니다.이들은 2024년 커피에 수면제를 섞어 아버지(40대)에게 먹인 후 아버지 휴대전화로 은행에서 3천여만 원을 대출받는 등 아버지 계좌에서 총 4천만 원가량을 빼내 금을 구입했습니다.이어 다시 금은방에 금을 팔아 현금화한 후 피부 관리비 등으로 사용한 것으로 드러났습니다.이들의 범행은 잠에서 깬 아버지가 자녀들이 사라진 것을 알게 돼 실종 신고를 하면서 들통났습니다.경찰은 하루 만에 이들 남매와 남자친구 B 군을 찾아내 조사했으나, B 군에 대해서만 휴대전화로 대출받은 혐의(컴퓨터 등 사용 사기)를 적용해 송치했습니다.B 군이 경찰 조사 단계에서 A 양의 수면제 범행을 털어놓았지만, A 양이 '범행에 가담한 적이 없다'는 취지로 진술하고, 남동생 역시 "누나는 가담하지 않았다'고 하자 추가 조사 없이 종결했습니다.그러나 검찰은 지난해 11월 보완 수사를 통해 A 양 남매의 공범 사실을 확인했습니다.남매와 남자친구를 한자리에서 대질조사하자, 남매가 "병원에서 처방받은 수면제 등을 가루로 만든 후 커피에 섞어 아버지에게 줬다"고 털어놓은 것입니다.검찰은 A 양이 아버지에게 수면제를 먹여 항거불능 상태로 만든 후 휴대전화를 훔쳐 대출받은 것은 강도죄에 해당한다고 보고, B 군과 함께 기소했습니다.(사진=연합뉴스)