호르무즈서 유조선 2척 이란 미사일에 피격…1명 사망

▲ 호르무즈 해협의 선박들

호르무즈 해협을 통과하던 유조선 2척이 이란의 공격을 받았다고 아랍에미리트(UAE) 국방부가 14일(현지시간) 밝혔습니다.UAE 국방부는 "국영 유조선 몸바사호와 알바히야호가 오만 영해 내 호르무즈 해협의 남쪽 항로를 통과하던 중 이란의 순항미사일 2발의 표적이 됐다"며 "몸바사호 승조원 중 인도인 1명이 사망하고 8명(인도인 6명, 우크라이나인 2명)이 부상했다"고 발표했습니다.또 부상자 중 4명은 중상이며 이 공격으로 2척 모두 불이 났다고 덧붙였습니다.UAE 국방부는 "이번 노골적 공격은 역내 안보를 위협하고 국제법을 위반한 심각한 행위로 강력히 규탄한다"며 "UAE는 영토와 시민, 거주민을 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 할 수 있는 전적인 권리를 보유하고 있다"고 경고했습니다.호르무즈 해협에서 선박이 공격당했을 때 걸프 지역 국가들은 통상 공격 주체를 명시하지 않지만 UAE는 이란을 지목했습니다.UAE 국방부는 피격 시점과 지점을 구체적으로 공개하진 않았습니다.이란이 3월 초 호르무즈 해협을 봉쇄하기 전까지 유조선 등 대형 선박은 오만 영해가 대부분인 분리통항대(TSS)의 남북 2개 항로를 따라 통항했습니다.이란 당국은 현재 이 항로를 위험 수역으로 지정하고 자신들이 정한 안전 항로를 따라 해협을 통항해야 한다고 주장하고 있습니다.이 안전 항로는 게슘섬 인근 이란 영해를 통과합니다.UAE 국방부의 설명을 고려하면 이날 피격된 유조선은 기존 TSS를 항해한 것으로 보입니다.이와 관련해 이란 이슬람혁명수비대는 "미군이 반복된 실패에서 교훈을 얻지 못하고 몇 시간 전 여러 선박을 선동해 불법 항로로 통과시키려 했다"고 주장했습니다.이어 "미군에 속아 선박자동식별장치(AIS)를 끈 초대형 유조선 2척이 호르무즈 해협 해상안전 통제센터의 반복된 경고를 무시한 채 기뢰가 부설된 항로를 택해 항해를 감행했다"며 "이들 유조선은 표적이 됐고 무력화됐다"고 확인했습니다.그러면서 "혁명수비대는 수천 킬로미터 떨어진 곳(미국)에서 온 침략자 적국과 협력하고 기뢰 부설 항로를 통과하는 것은 후회와 손실, 해협의 재개통 지연, 그리고 전 세계적 에너지 위기를 초래할 뿐이라는 점을 모두에게 알린다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)