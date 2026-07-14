'10만 명 노 젓기' 장관 연출…'8강 신화' 노르웨이 대표팀 귀국 현장

2026 북중미 월드컵에서 '8강 신화'를 쓰고 돌아온 노르웨이 축구 대표팀의 귀국 현장이 연일 화제입니다.



오슬로 공항에서 펼쳐진 이색적인 무지개 환영식을 시작으로, 대표팀을 맞이하기 위해 마련된 팬 미팅 행사에는 무려 10만 명의 인파가 몰려 현장을 가득 메웠는데요. 8강 탈락의 아쉬움 대신, 온 국민이 하나 되어 영웅들을 환대하는 축제판이 벌어졌습니다.



뜨거운 열기로 가득했던 노르웨이 대표팀의 귀국 현장을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)