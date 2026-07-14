드론 이어 게임체인저…우크라, 로봇 지상군 시대 열었다

▲ 우크라이나의 '로봇 지상군'

우크라이나 전쟁의 판도를 바꾼 공중 드론에 이어 지상 로봇이 미래 지상전의 새로운 축으로 부상할 가능성이 거론됩니다.지상 로봇은 보급품과 탄약 운반, 부상병 후송 등 병력을 지원하는 역할뿐 아니라 진지 방어 임무를 수행하고 포로를 생포하는 단계까지 발전하면서 현대전의 새로운 전력으로 진화하고 있다는 평가가 나옵니다.미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 13일(현지 시간) 우크라이나군이 현재 궤도형·바퀴형 무인지상차량(UGV)으로 구성된 지상 로봇 부대를 운용하며 매달 수천 건의 임무를 수행하고 있다고 보도했습니다.우크라이나군은 올해 5만 대의 지상 로봇을 생산할 계획인데, 이는 지난해 생산량의 두 배가 넘는 규모입니다.우크라이나가 지상 로봇 개발에 속도를 내는 가장 큰 이유는 병력 부족입니다.러시아보다 열세인 병력 규모를 최대한 보존해야 하는 상황에서 보급과 후송, 위험 지역 정찰 등을 로봇이 대신하면서 병사들의 생존율을 높이고 있습니다.보안상의 이유로 성을 공개하지 않은 올렉산드르 소령은 "우리는 병력을 잃을 여유가 전혀 없다"고 말했습니다.그는 병력 500여 명과 지상 로봇 600여 대를 운용하는 대대를 지휘하고 있으며, 하루 평균 5~6차례의 임무를 수행하고 있습니다.그는 최근 지뢰를 밟아 한쪽 다리를 잃은 병사를 지상 로봇으로 구조한 사례를 소개했습니다.적 점령 지역 약 4㎞를 이동하는 동안 로봇은 세 차례나 지뢰를 밟았지만 끝내 부상병을 안전하게 후송했습니다.지상 로봇의 역할은 이제 지원 임무를 넘어 전투 영역으로까지 확대되고 있습니다.2024년 12월에는 기관총과 화염방사기, 폭발물을 장착한 지상 로봇과 공중 드론이 함께 러시아군 진지를 공격하는 사실상 첫 '전면 무인 로봇 돌격'이 이뤄졌습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 4월 지상 로봇과 공중 드론만으로 러시아군 진지를 점령하고 병사 한 명도 직접 위험에 노출하지 않은 작전도 성공적으로 수행했다고 밝힌 바 있습니다.무장 로봇이 러시아군의 항복을 받아 포로를 우크라이나군 진지까지 호송하고, 50구경 기관총을 장착한 로봇이 45일 동안 홀로 진지를 방어하는 사례까지 나왔습니다.우크라이나가 러시아는 물론 세계 주요 군대보다도 지상 로봇 개발 분야에서 앞서가고 있는 분위기입니다.특히 소프트웨어 개발자보다 전선의 정비공과 보병들이 직접 전투 경험을 바탕으로 로봇을 개조하고 발전시키면서 실전형 무인 체계가 빠르게 진화하고 있습니다.지상 드론 제조업체 유포스의 이사회 의장이자 우크라이나 전 총리인 올렉시 혼차루크는 "드론은 창의성이 뛰어난 정보기술(IT) 전문가들의 손에 있었기 때문에 훨씬 빠르게 발전할 수 있었다"며 "반면 지상 로봇 시스템은 주로 최전선 보병부대에서 개발됐다"고 말했습니다.전쟁 전 자동차 전자장비 정비공장을 운영하던 올렉산드르 하르코베츠 대위는 2023년 최대 격전지였던 바흐무트에서 후퇴 명령이 내려졌을 때 전우들의 시신을 두고 철수해야 했던 경험을 계기로 원격조종 차량에 갈고리와 기관총을 장착해 시신을 수습할 수 있는 로봇을 개발했습니다.이 차량은 이후 특수부대조차 일주일 동안 접근하지 못했던 전사자의 시신을 수습하는 데 실제 투입됐습니다.지상 로봇 시스템 소대를 이끄는 드미트로 이바노우 병장은 전투공병 시절 지뢰를 배낭에 넣고 14㎞ 넘게 운반했던 경험을 계기로 로봇 개발에 뛰어들었습니다.그는 부대가 충분한 무인 장비를 확보한 이후 "수송과 보급을 포함한 임무의 최대 80%를 사람 없이 수행할 수 있게 됐다"고 말했습니다.이바노우 병장은 "전쟁에는 정해진 전술이란 없다"며 "모든 것은 상황을 판단하고 한발 앞을 내다보며 끝없이 즉흥적으로 대응하는 능력에 달려 있다. 전장은 매일매일 다르다"고 말했습니다.다만 지상 로봇이 공중 드론만큼 널리 보급되기는 쉽지 않을 것이란 전망도 나옵니다.로봇의 평균 가격은 약 2만 4천 달러로 대형 수송 드론보다도 두 배가량 비싸고, 현재로서는 험한 지형에서 기동성이 떨어지는 데다 사람처럼 즉흥적인 판단을 내리기 어렵다는 한계도 계속 지적돼 왔습니다.(사진=우크라이나군 제공, 연합뉴스)