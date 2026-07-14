이수지, 성대결절로 수술대 오른다…"활동 중단은 없어"

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코미디언 이수지가 성대결절 진단을 받아 수술을 받는다.14일 소속사 씨피엔터테인먼트는 "이수지가 최근 성대결절 진단을 받았다"며 "의료진의 소견에 따라 진료를 받은 뒤 충분한 회복 기간을 거쳐 활동을 이어갈 예정"이라고 전했다.소속사 측은 이어 "건강한 모습으로 복귀할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않을 계획"이라며 이수지의 빠른 쾌유와 신체 회복을 위해 다방면으로 최선을 다하겠다는 뜻을 덧붙였다.성대결절 수술로 인한 갑작스러운 활동 중단이나 공백기는 없을 것으로 보인다. 이수지는 현재 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서 고정 멤버로 활약 중인데, 녹화 분량이 충분히 확보돼 있어 중도 하차 없이 끝까지 프로그램과 함께 한다. 또 구독자 138만 명의 유튜브 채널 '핫이슈지' 역시 공백 없이 운영될 예정이다.지난 2008년 SBS 공채 개그맨으로 방송계에 첫발을 내디딘 이수지는 2012년 KBS 27기 공채 개그맨으로 재출발하며 본격적으로 이름을 알렸다. 이후 '개그콘서트', 'SNL 코리아' 등 프로그램과 다양한 유튜브 웹 예능 콘텐츠에서 독보적인 성대모사와 부캐릭터 소화력으로 시청자들의 큰 사랑을 받아왔다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)