갑자기 돌변해 목 졸라…밤마다 떠오르는 그날의 악몽

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▲ 범행 장면

택시 기사인 50대 남성 A 씨는 지난달 운행 중 겪은 사건의 충격으로 한 달이 지난 지금까지도 불안감을 호소하고 있습니다.A 씨는 "밤마다 그날의 기억이 떠올라 불안합니다. 아직도 야간 운행은 아예 하지 못하고 있어요"고 전했습니다.A 씨는 지난달 10일 0시 44분쯤 술에 취한 50대 남성 B 씨를 태우고 용인서울고속도로 용인 방향 동천터널 내부를 주행하던 중 폭행을 당했습니다.서울 강남역에서 탑승한 B 씨는 갑자기 차량 정차를 요구하며 운전 중인 A 씨의 목을 한 팔로 조르기 시작했습니다.당시 영상에는 A 씨가 겁에 질려 저항하고 B 씨가 A 씨의 목 부위를 팔로 감싸며 조르는 모습이 담겼습니다.B 씨는 약 3분간 A 씨의 목을 뒤로 당기는 등 위협을 이어갔습니다.A 씨가 112 신고를 위해 휴대전화를 집으려 하자 B 씨가 이를 빼앗으려 하면서 위험한 실랑이가 벌어지기도 했습니다.A 씨는 "시속 100㎞가 넘는 속도로 고속도로 터널을 달리던 상황에서 이런 일을 겪으니 너무 두려웠다"며 "취객의 공격으로 중간에 안경이 잠깐 벗겨져 앞이 거의 보이지 않았고 실제 터널 내벽을 들이받아 큰 사고가 날 뻔했다"고 설명했습니다.A 씨는 차량을 갓길에 세우고 경찰에 신고한 뒤 상황이 마무리됐습니다.그는 "그날 일로 목 부위에 타박상을 입어 전치 2주 진단을 받았으며 급성 스트레스 장애로 정신과 진료도 받고 있다"며 "당시 충격 때문에 밤에는 택시를 몰지 못하는 상태"라고 덧붙였습니다.용인서부경찰서는 특정범죄가중처벌법상 운전자 폭행 혐의로 B 씨를 입건해 조사했습니다.경찰 관계자는 "이번 주 중 피의자가 검찰에 송치될 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.(사진=A 씨 측 제공, 연합뉴스)