[에디터픽] 석사 졸업→카페사장→취준생.."이제 어떡해?" 청년들 '멘붕'

디자인 대학원을 졸업한 A 씨.



잘 풀리지 않던 취업을 뒤로 하고 지난 2023년 경기 안산에 브런치 카페를 열었습니다.



출발은 순조로웠지만 갈수록 손님은 줄었고, 치솟는 인건비 등을 감당하기 어려워 결국 지난해 4월, 1년 반 만에 문을 닫았습니다.



6천만 원의 빚만 남았습니다.



[A 씨/청년 창업자 : 식자재 값도 제가 처음에 시작했을 때랑 비교해서 너무 많이 올랐어요. 폐업을 했을 때는 제 기대 매출보다 20% 정도밖에 안 나왔어요.]



창업 경험을 살려 식품업계 취업문을 두드렸지만 이마저도 쉽지 않았습니다.



[A 씨/청년 창업자 : 새로 뽑으려고 하지도 않고 회사에 들어가기에도 제 경력은 쓸모없는 경력이라고 생각을 하니까.]



취업난을 겪는 청년들에게 창업은 또 다른 기회로 꼽힙니다.



하지만 부족한 경험과 빈약한 자본에 내수 부진 등이 겹치면서 지난해 30대 이하 폐업자 수는 코로나19가 한창이던 4년 전보다도 12% 늘었습니다.



폐업률은 전체 평균보다 6%포인트 더 높습니다.



여기에 고용시장까지 갈수록 얼어붙고 있다는 게 문제입니다.



[김민서/취업준비생 : 불안해서 이렇게 가다가는 내년에도 (취업) 못 하면은 진짜 2~3년 밀려버리면 또 공백기가 생기니까.]



지난 5월 청년 취업자 수는 5년 4개월 만에 가장 큰 폭으로 줄었습니다.



[김광석/한국경제산업연구원 경제연구실장 : 스스로 부양 능력을 형성하는 기간이 지연되고요. 미래의 허리 역할을 해주는 그런 경력자나 인재들이 덜 뒷받침될 수 있습니다.]



청년 경제 활동의 두 축인 취업과 창업이 동시에 무너지는 상황.



경제는 물론 사회 전반의 활력이 떨어지기까지 남은 시간이 많지 않다는 위기감이 커지고 있습니다.



(취재 : 정준호, 구성 : 윤성식, 영상취재 : 김세경, 영상편집 : 박나영, VJ : 정한욱, 제작 : 디지털뉴스부)