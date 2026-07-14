인천 영종도 정전 피해 2만 5천 세대…임시전력 공급 재개

▲ 13일 정전으로 작동하지 않는 도로 신호등

인천 영종도 일대에 발생한 정전으로 2만 5천여 세대가 피해를 본 것으로 나타났습니다.오늘(14일) 인천시와 한국전력공사에 따르면 전날 오후 5시 16분 인천 영종구 영종동 일대에 전력 공급이 끊겼습니다.당초 2천여 호가 정전 피해를 본 것으로 잠정 파악됐으나 추후 확인 과정에서 3천84호로 피해 규모가 늘었습니다.'호'는 한전의 계약 단위를 뜻하는 것으로, 1호가 수천 세대가 사는 아파트 단지 1개를 포함하기도 합니다.이에 따라 실제 정전 피해를 본 세대 수는 2만 5천169세대로 집계됐습니다.갑작스러운 전력 공급 중단으로 영종도 일대 아파트 등에서 주민 25명이 아파트 엘리베이터에 갇혀 소방 당국이 구조했습니다.이 가운데 60대 2명이 허리 통증을 호소해 1명이 병원으로 이송됐습니다.한전은 중산변전소로 들어가는 지중 송전선로 설비에 문제가 생겨 정전이 발생한 것으로 파악했습니다.송전선로 2개 중 1개 선로가 지난 12일 고장 났는데, 다음날 예비 선로에도 문제가 생긴 것으로 알려졌습니다.한전은 비상 상황실을 차리고 복구 작업을 벌여 4시간 40여 분 만인 전날 오후 10시쯤 3천3호(97.4%)에 대한 전력 공급을 재개했고, 오후 11시 31분 나머지 81호에도 전력을 공급했습니다.이는 다른 변전소의 예비 전력을 투입한 임시 조치입니다.따라서 전기 사용량이 늘어나면 다시 정전으로 이어질 가능성이 있다는 게 한전 측 설명입니다.한전 측은 "전력 공급에 차질이 없도록 송전 선로를 설치하는 작업을 하고 있다"며 "완전한 복구까지는 수 일가량 시간이 걸릴 것"이라고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)