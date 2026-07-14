국민연금 주요 상장사 국내 비중 목표 7%p 초과…리밸런싱 커지나

국민연금이 5% 이상 보유한 상장사 주식 평가액이 전체 운용자산의 27.7%를 차지하는 것으로 나타났습니다.



앞서 국민연금이 상향한 국내 주식 목표 비중인 20.8%를 이미 웃돌고 있는 만큼 이달부터 국민연금이 재개한 리밸런싱의 폭도 적지 않을 것으로 예상됩니다.



기업분석연구소 리더스인덱스가 국민연금의 2026년 2분기 주식 대량 보유 공시를 분석한 결과에 따르면 국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 상장사는 총 267곳이었습니다.



이들 기업의 지분 평가액은 7월 10일 종가 기준 462조 1천403억 원으로 집계됐습니다.



국민연금 지분율이 5% 미만인 나머지 900여 개 종목이 빠졌음에도 전체 운용자산(1천670조 7천억 원)의 27.7%에 이릅니다.



이는 앞서 국민연금이 기존 14.9%에서 대폭 상향한 국내 주식 목표 비중 20.8%보다 약 7%포인트 높은 수준입니다.



국민연금이 보유한 이들 기업의 지분 평가액은 비상계엄 여파로 증시가 저점을 형성했던 2024년 12월 129조 1천610억 원과 비교하면 1년 6개월 새 257.8% 증가했습니다.



보유 기업 수는 259곳에서 8곳 늘어났지만, 평가액은 3.6배 불었습니다.



국민연금의 투자 비중이 가장 크게 확대된 업종은 IT·전기·전자로, 같은 기간 지분 평가액은 39조 1천63억 원에서 286조 3천16억 원으로 632.1% 증가했습니다.



이에 따라 전체 투자 비중은 30.3%에서 62.0%로 31.7%포인트 높아졌습니다.



삼성전자와 SK하이닉스가 증가세를 주도했습니다.



국민연금의 삼성전자 지분율은 7.3%에서 7.9%, SK하이닉스는 7.6%에서 8.1%로 각각 상승했습니다.



지분가치는 삼성전자가 468.8%, SK하이닉스는 1천210.1% 급증했습니다.



전체 평가액에서 두 회사가 차지하는 비중은 합산 25.3%에서 55.5%로 두 배 이상 확대됐습니다.



투자 비중이 두 번째로 높은 업종은 지주(11.4%)였습니다.



지분 5% 이상 보유 지주업종 주식 평가액은 17조 4천1억 원에서 52조 7천576억 원으로 203.2% 증가했습니다.



특히 SK스퀘어는 지분율이 7.2%에서 8.5%로 상승한 데다 주가 급등까지 더해져 지분 평가액이 7천726억 원에서 15조 7천734억 원으로 1천941.7% 늘었습니다.



국민연금의 투자 비중은 0.6%에서 3.4%로 상승했습니다.