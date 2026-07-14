뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[뉴욕증시] 중동발 긴장 고조…지수 일제히 하락

SBS 뉴스
작성 2026.07.14 07:48 조회수
PIP 닫기
중동발 지정학적 불확실성이 다시 고조되면서 3대 지수가 일제히 하락 마감했습니다.

나스닥이 1% 넘게 내렸고 S&P 500도 0.8% 가까이 하락했습니다.

업종별로는 유가 폭등의 수혜로 에너지 업종이 2% 상승세를 나타낸 반면 기술이 2%, 산업은 1%대 내렸습니다.

미국과 이란의 군사적 충돌 속에 트럼프 미국 대통령이 이란 해상 봉쇄 재개와 더불어 호르무즈 해협 통항 화물에 20%의 비용을 부과하겠다는 방침을 밝히면서 시장에 큰 충격을 줬습니다.

중동 지역의 휴전 기대감이 무너지며 국제유가는 하루 만에 9% 이상 폭등했고 이는 인플레이션 자극 우려로 이어졌습니다.

여기에 크리스토퍼 월러 연준 이사가 물가 압력이 지속될 경우 단기간 내 기준금리를 인상할 수 있다는 매파적 발언을 내놓으면서 채권시장 금리 역시 급등했습니다.

투자자들은 우리 시간으로 오늘 밤 발표될 6월 소비자물가지수 CPI와 캐빈 워시 연준 의장의 반기 의회 보고를 앞두고 연준이 다시 금리를 올릴 수 있다는 우려에 극도로 긴장하는 모습입니다.

한편 AI 투자 지속성에 대한 의문과 차익 실현 매물이 겹치면서 반도체주가 지수 하락을 주도했는데요.

필라델피아 반도체 지수는 4.78% 급락한 가운데 인텔도 6%대 하락했습니다.

이번 주 이어질 물가지표와 기업들의 실제 실적을 확인하기 전까지는 변동성 장세가 지속될 전망입니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지