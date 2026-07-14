명문대생의 몰락…중국인 청년은 어떻게 멕시코 마약왕이 됐나

▲ 미국으로 인도된 중국인 마약범 장즈둥(오른쪽 두 번째)

중국 최고 명문대를 졸업한 후 전도유망한 삶을 살던 30대 중국인 남성이 멕시코 최고 마약왕이 된 후 체포돼 미국으로 송환된 사연이 뒤늦게 알려져 화제입니다.어제(13일) 영국 BBC 방송에 따르면 지난 2024년 멕시코 당국에 체포돼 현재 미국에서 재판받는 장즈둥(39)은 2010년 베이징대학교 스페인어학과를 졸업한 엘리트입니다.그는 졸업 후 멕시코로 건너가 중국 광산 회사에 입사해 고위직에 오르며 능력을 인정받았습니다.그의 대학 동창이며 같은 회사에 다닌 알렉스라는 가명의 남성은 "협상 능력이 뛰어났고 어떤 환경에서도 잘 적응하는 사람"이라며 장 씨를 회상했습니다.알렉스는 멕시코에서 사업을 하다 보면 현지를 장악하고 있는 마약 카르텔을 포함한 범죄 조직과 얽히는 경우가 있다며 "그는 지역에서 중요한 인물이라면 누구와도 관계를 맺을 수 있었다"고 덧붙였습니다.장 씨가 다니던 중국 광산회사는 2013년 파산했지만, 그는 본국에 돌아가지 않았습니다.이후 그의 행적은 정확히 알려지지 않았으나 1∼2년 뒤부터 소셜미디어(SNS) 위챗을 통해 베이징대 스페인어과 동문들에게 달러를 유리한 환율로 환전해줄 수 있다는 글을 올리기 시작했습니다.지인들은 그가 돈세탁 사업을 한다고 생각했지만, 이때부터 마약 카르텔에 발을 담갔을 가능성이 있습니다.지난해 미국 법원에 제출된 소장에 따르면 장 씨는 2016년 6월부터 대규모 마약 밀매·자금 세탁 조직을 운영한 혐의를 받고 있습니다.엔리케라는 가명을 쓴 멕시코 한 마약 카르텔의 고위급 조직원은 내부에서 그를 '펜타닐의 왕', '왕 형님'(Brother Wang)으로 불렀다며 "정말 중요한 사람이었다. 최고였다"고 했습니다.엔리케는 장 씨가 마약 카르텔 두목 중 한명의 여성 친척과 연인 관계를 맺으면서 카르텔 핵심 인물들과 빠르게 가까워졌다고 전했습니다.장 씨는 헤로인보다 50배 강력한 합성 마약인 펜타닐을 멕시코에서 생산·유통하는데 중요한 역할을 담당한 것으로 보입니다.마약 카르텔의 한 조직원은 장 씨가 체포된 후 "처음부터 다시 새로운 경로를 구축해야 했다"고 털어놨을 정도입니다.엔리케도 "장 씨가 공급망을 구축했다"고 말했습니다.매년 전 세계에서 수만 명의 목숨을 앗아가는 펜타닐은 중국이 전구체(제조 원료) 주요 수출국으로 지목됩니다.이 때문에 펜타닐은 현재 미·중 갈등의 한 축입니다.미국 정부는 지난해 12월 펜타닐과 전구체를 대량살상무기(WMD)로 지정하기까지 했습니다.멕시코 당국은 장 씨가 코카인 1천㎏ 이상, 펜타닐 1천800㎏ 이상, 필로폰 600㎏를 수출·유통한 혐의를 받고 있다며, 연간 1억 5천만 달러 이상(2천234억 원)의 마약 판매 수익을 올린 것으로 보고 있습니다.BBC는 장 씨가 지난해 미국 뉴욕의 법정에 출두했을 때 토드 블랜치 당시 미 법무부 차관이 그를 "세계에서 가장 위험한 마약 밀매업자 중 한 명"이라고 묘사했다고도 전했습니다.장 씨는 2024년 10월 멕시코 당국에 체포되긴 했으나 전 세계를 휘저은 대담한 탈주극을 벌이며 다시 주목받았습니다.체포 후 멕시코 법원은 그를 교도소에 투옥하는 대신 가택 연금 명령이라는 석연치 않은 판결을 내렸습니다.장 씨는 자택 벽에 구멍을 뚫어 탈출했고 제트기를 이용해 쿠바로 거쳐 러시아 국경까지 향했습니다.하지만 러시아 국경 관리자들은 그의 위조 서류를 적발해 쿠바로 돌려보냈고, 장 씨는 결국 다시 쿠바에서 멕시코를 거쳐 미국으로 송환됐습니다.알렉스는 그의 체포 소식을 들었을 때 동문 모두가 큰 충격을 받았다며 "아마 베이징대가 배출한 가장 유명한 인물 중 한 명일 것"이라고 씁쓸해했습니다.(사진=멕시코 안보장관 엑스 게시물 캡처, 연합뉴스)