SK하이닉스 미 ADR도 9.3% 급락…공모가 소폭 웃돌아

▲ 'ADR 거래 개시' 타임스스퀘어 재생되는 SK하이닉스 브랜드 영상

SK하이닉스의 미국주식예탁증서가 정식 거래 이틀째인 현지 시간 13일 9% 넘게 급락했습니다.SK하이닉스 ADR은 이날 뉴욕증시에서 전 거래일 대비 9.32% 내린 152.35달러에 거래를 마감했습니다.이로써 상장 첫날인 지난 10일 기록했던 13.1% 급등분을 상당 부분 반납하며, 공모가인 149달러를 소폭 웃도는 수준으로 내려앉았습니다.한국 시장에서 본주의 급락 여파가 미 증시에 상장된 ADR에도 영향을 미치는 모습입니다.앞서 한국 시장에서 SK하이닉스 본주는 전 거래일보다 15.37% 떨어진 184만 5천 원에 장을 마쳤습니다.이번 급락은 그동안 AI 붐을 타고 급등했던 메모리 반도체 업종 전반에 대한 밸류에이션 부담과 기대치 조정이 겹친 영향으로 풀이됩니다.뉴욕 증시에서도 마이크론 테크놀로지(-4.4%), 웨스턴 디지털(-4.6%) 등 동종 메모리 기업들의 주가가 일제히 하락했습니다.글로벌 금융투자 중개업체 밴티지 글로벌 프라임의 시 장 분석가 헤베 첸은 "SK하이닉스는 급등에 따른 도파민 효과가 사라지고 기대치가 냉혹하게 리셋되는 시기의 후유증을 겪고 있다"고 말했습니다.