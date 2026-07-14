[날씨] 오늘 전국에 비바람…내일까지 최대 120㎜ 폭우

<앵커>



더위도 힘든데 전국에 다시 장맛비까지 내립니다. 내일(15일)까지 중부를 중심으로 많게는 120mm의 비가 쏟아지겠습니다.



자세한 날씨, 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



오늘과 내일 사이 다시 전국에 장맛비가 내리겠습니다.



현재는 곳곳에 빗방울 정도가 떨어지고 있는데요.



본격적인 강수는 오늘 아침 서쪽 지역을 시작으로 오후에는 그 밖의 전국으로 확대되겠고요.



강수는 내일 오후까지 강약을 반복하겠습니다.



내일까지 경기 북부와 강원 북부에 100mm 이상의 폭우가, 서울을 비롯한 그 밖의 중부와 전북에도 30에서 최고 100mm 안팎으로 많은 비가 예상되고요.



남부와 제주는 5~60mm 안팎의 비가 내리겠습니다.



이번 비 보신 것처럼 중부와 전북을 중심으로 취약 시간대인 밤사이 매우 강하게 집중될 것으로 보여 피해 없도록 대비해 주셔야겠습니다.



오늘 해안을 비롯해 그 밖의 전국에도 순간 풍속 초속 15~25m 내외로 바람도 무척 거세게 불겠습니다.



현재 기온 대부분 지역 25도를 웃돌며 오늘도 대부분 지역 열대야가 나타나는 곳이 많겠고요.



여전히 전국적으로 폭염 특보도 유지 중인 가운데 비가 내리면서 기온이 일시적으로 내려갈 수 있겠는데요.



비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 기온이 다시 오르며 무덥겠습니다.



자세한 낮 기온 서울과 대전 32도, 비가 늦게 닿는 영남 지역은 대구 36도까지 치솟겠습니다.



주 후반에는 남부를 중심으로 일요일에는 전국에 또다시 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)