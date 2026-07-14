1. 트럼프 "이란 해상 봉쇄 재개…20% 통행료 징수"



트럼프 미국 대통령이 이란 해상을 다시 봉쇄하겠다고 전격 선언했습니다. 미국도 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에게 보호 명목으로 화물 가치의 20%를 징수하겠다고 밝혔습니다.



2. 국제유가 9%↑…뉴욕증시 반도체주 동반 하락



트럼프 대통령의 해상 봉쇄 발언으로 국제유가는 급등하고 뉴욕증시는 하락했습니다. 하이닉스 예탁증서 가격이 9% 떨어지는 등 반도체 주들도 동반 하락했는데, 큰 폭으로 떨어졌던 우리 증시에 영향을 미칠 것으로 보입니다.



3. 내일까지 전국에 장맛비…경기북부 최고 120㎜



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 오전부터 전국에 장맛비가 내리기 시작하겠습니다. 특히 경기 북부와 강원 북부 내륙에서는 오늘(14일) 밤 시간당 30~50mm의 강한 비가 쏟아질 것으로 예보됐습니다.



4. CCTV 영상 보더니…'성범죄 목적 살인' 인정



'광주 여고생 살해범' 장윤기가 법정에서 성범죄 목적의 살인 혐의를 처음으로 시인했습니다. 검찰 수사 과정에서 화질이 개선된 범행 CCTV 영상 등을 보고 혐의를 인정했습니다.