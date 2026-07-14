국제유가, 미국 대이란 재봉쇄에 급등…WTI 10% 가까이 수직상승

▲ 호르무즈 해협의 선박들

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개한다고 밝히면서 현지시간 13일 국제 유가가 10% 가까이 급등했습니다.이날 ICE선물거래소에서 9월 인도분 선물 종가는 배럴당 83.30달러로, 전 거래일 대비 9.6% 급등했습니다.브렌트유는 장중 배럴당 83.54달러까지 올라 미·이란 간 종전 양해각서 체결 직전인 지난달 16일 이후 약 한 달 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유 종가는 배럴당 78.14달러로 전 거래일보다 9.4% 올랐습니다.미국과 이란의 군사적 충돌이 재개된 가운데 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에서 이란 항구 및 연안을 오가는 선박에 대한 봉쇄를 재개하겠다고 이날 밝혔습니다.또한 미군이 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박의 안전을 보장하는 대가로 선박에 선적된 화물의 20%를 미국이 안전보장 통행료 명목으로 받겠다고 선언했습니다.중동에서의 미군 군사작전을 총괄 지휘하는 미 중부사령부는 대이란 해상 봉쇄 조치가 미국 동부 현지시간으로 14일 오후 4시 (한국 기준 15일 오전 5시)에 재개된다고 밝혔습니다.미국의 봉쇄 재개 조처에 따라 미국과 이란의 대치 상황은 종전 MOU 체결 이전으로 돌아가게 됐으며, 중동에서의 긴장 수위도 더욱 높아지게 됐습니다.에너지 정보업체 겔버앤드어소시에이츠는 보고서에서 "트럼프 대통령의 대이란 해상 봉쇄 재개와 보복 공격, 호르무즈 해협의 선박 운항 급감이 맞물리면서 단기적인 원유 공급 우려를 키웠다"고 설명했습니다.이란 군 당국은 미국의 대이란 해상 봉쇄 재개를 비판하며 호르무즈 해협 통제를 용납하지 않겠다는 입장을 냈습니다.이란 이슬람혁명수비대 산하 이맘 호메이니 중부사령부 대변인은 성명에서 "우리는 미국이 호르무즈 해협 관리에 개입하는 것을 결단코 허용하지 않을 것"이라고 말했습니다.우크라이나가 러시아의 에너지 시설에 대한 공격을 지속하는 것도 공급 우려를 키우는 요인이 되고 있습니다.로베르트 브로브디 우크라이나 무인시스템군 사령관은 전날 자국 드론부대가 밤새 유조선 10척과 여객선 4척을 공격하고, 러시아 내륙 시즈란 시의 주요 정유 시설을 집중 타격했다고 밝혔습니다.미국의 전략비축유(SPR) 재고량은 감소세를 지속했습니다.미 에너지부 통계에 따르면 지난주 미국의 SPR 재고는 한 주 전 대비 300만 배럴 감소한 3억 1천650만 배럴로, 1983년 4월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)