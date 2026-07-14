뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이특·희철, '슈퍼주니어-83z' 결성…첫 앨범 발매

고희경 기자
작성 2026.07.14 08:19 조회수
PIP 닫기
슈퍼주니어의 83년생 동갑내기 멤버인 이특, 김희철 씨가 새 유닛그룹으로 데뷔했습니다.

어제(13일) 발매한 첫 번째 미니앨범으로 두 사람의 우정을 그려냈습니다.

슈퍼주니어 팔삼즈는 나이 말고는 모든 게 다른 두 멤버의 반전 매력을 내세운 유닛그룹입니다.

첫 번째 미니앨범 '너를 위한 약속'에는 이특, 김희철 두 사람의 솔로곡까지 모두 6곡이 담겼는데요.

둘은 앨범 콘셉트 구상과 수록곡 작사 등 앨범 전반에 아이디어를 내며 참여했습니다.

앨범명과 같은 타이틀곡은 두 사람의 고백이 담긴 노래로 강렬하고 청량함이 특징입니다.

가상의 83번 버스를 소재로 한 뮤직비디오에는 학창 시절 친한 친구였던 두 사람이 시간이 지나 다시 마주하게 되는 이야기를 담아냈습니다.

슈퍼주니어 팔삼즈는 오는 24일부터 서울을 시작으로 아시아 9개 지역에서 팬들과 만납니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지