소방관들 앞에 '떡하니'…뜻밖의 지원군

미국 곳곳에서 산불이 이어지는 가운데, 현장에 뜻밖의 지원군이 등장해 화제를 모으고 있습니다.



가파른 산길을 따라 소방관들이 줄지어 걸어갑니다.



그런데 이들과 함께 길을 누비는 것은 다름 아닌 염소 1마리입니다.



미국 콜로라도주의 한 주립공원 인근에서 발생한 산불 현장인데요.



지역 주민이 키우는 염소 '골디'가 소방관들 앞에서 길잡이 역할을 해 화제를 모으고 있습니다.



골디는 중간중간 뒤를 돌아보며 소방관들이 잘 따라오는지 살피는 듯한 모습까지 보였다는데요.



소방관들은 덕분에 험한 산길을 수월하게 이동할 수 있었다며 골디에게 고마움을 전했습니다.



예상치 못한 네발 달린 지원군의 활약에 골디의 얼굴이 그려진 기념 티셔츠까지 출시됐는데요.



판매 수익금 일부는 소방관 재단에 전달될 예정이라고 합니다.



(화면출처 : 인스타그램 @csfdpio)