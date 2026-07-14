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배달 요청사항 봤다 깜짝…"밑반찬 주는 대신" 어땠길래

고희경 기자
작성 2026.07.14 08:48 조회수
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배달시키면서 말도 안 되는 요구를 하는 고객들 이야기, 하루이틀 전해드리는 게 아닌데요. 이번에도 많이 당황스럽네요.

네, 식당을 운영하는 분이 온라인 커뮤니티에 한 배달 주문서 하나를 올렸는데요.

수제 왕돈가스 1인분, 1만 2천500원을 주문하면서 요청사항란에는 "밑반찬 대신 돈가스를 한 판 더 넣어달라", "수저는 8개를 챙겨달라"라고 적혀 있었습니다.

1인분만 주문해 놓고 여러 명이 나눠 먹을 수 있도록 음식과 수저를 무료로 더 달라고 요구한 것인데요.

커뮤니티 등에서는 이런 과한 요구 때문에 난감하다는 자영업자들의 사연을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

"환불해 주지 않으면 별점 테러를 하겠다"는 식의 협박성 요구도 적지 않은 것으로 전해졌습니다.

사연이 알려지자 누리꾼들은 "차라리 1개를 더 주문하라", "자영업자를 너무 힘들게 한다"며 비판을 쏟아냈습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')
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