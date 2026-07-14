의정부고 졸업사진 공개…"이거 나올 줄 알았다" 봤더니

리센느부터 젠슨 황까지, 이들의 공통점은 뭐죠.



요즘 화제의 인물이라는 거죠.



화제 인물과 사회 이슈를 기발하게 패러디해 매년 이슈가 되는 의정부고등학교의 졸업사진이 올해도 공개됐습니다. 함께 보시죠.



'거제 야호' 유행어가 들리는 것 같죠?



긴 금발 가발을 쓰고 브이를 하고 있는 이 학생은 아이돌 그룹 리센느의 멤버 미나미를 패러디한 겁니다.



그리고 이건 누굴까요.



젠슨 황 엔비디아 CEO도 패러디한 걸로 보입니다.



황 CEO의 트레이드 마크인 검정 가죽 재킷을 입고 그래픽카드를 들고 있는 것처럼 보이죠.



그리고 이 학생은 아예 치킨을 패러디했습니다.



젠슨 황 CEO와 기업인들이 회동을 했었기 때문이겠죠.



의정부고등학교의 졸업사진, 이 전통은 2009년부터 17년 동안 이어지고 있습니다.



고3 학생들은 학기 초부터 아이디어를 구상하며 한 해의 이슈를 담아내려 노력하고 있다라고 전해집니다.



(화면출처 : 인스타그램 uhbs.official uigocouncil_official)