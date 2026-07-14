[날씨] 오늘부터 전국 장맛비…밤사이 최대 50㎜

연일 찜통더위가 기승을 부리고 있습니다.



오늘(14일)과 내일 사이에는 전국에 장맛비가 내리면서 폭염의 기세가 잠시나마 주춤하겠습니다.



특히 중부와 호남 지방에 많은 비가 예상되는데요.



경기 북부에 최대 120mm 이상, 강원 북부에 100mm 이상, 서울에도 최고 100mm, 그 밖의 중부와 전북에 최고 80mm의 많은 비가 예상됩니다.



특히 오늘 밤사이에 시간당 최대 50mm의 강한 비가 예상돼 주의하셔야겠습니다.



폭염특보는 점차 해제 완화되겠지만 오늘도 영남 지역은 35도 안팎의 폭염이 기승을 부리겠습니다.



밤사이에도 대부분 지역 열대야가 예상되고요.



낮 기온 보시면 서울이 32도, 대구는 36도까지 오르겠습니다.



수요일에는 비가 내리면서 폭염이 잠시 주춤하겠고 주 후반에는 남부 지방 중심으로 비가 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)